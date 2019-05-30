Trump'tan Erdoğan'a 'Serkan Gölge' teşekkürü

ABD Başkanı Donald Trump, 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan ve dün İskenderun'da tutulduğu cezaevinden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ABD vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge'nin tahliyesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

© Fotoğraf : Twitter FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD vatandaşı Serkan Gölge serbest bırakıldı

Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump'ın gündemindeki konulardan biri de İskenderun'da tutulduğu cezaevinden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan NASA çalışanı Serkan Gölge'ydi.

Trump, Gölge'nin serbest bırakılmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu konuyu konuşmuştuk" ifadelerini kullandı.

Gölge, eşi ve iki çocuğuyla aile ziyareti için gittiği Hatay'da 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta sonra ihbar üzerine tutuklanmış, 4 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tutuklanmadan önce NASA'nın Mars projesinde çalışan Gölge'nin dün tahliye edilmesinin ardından ABD Dışişleri de bir açıklama yayınlayarak karardan memnun olduklarını belirtilmişti.

Gölge, Amerikan yönetiminin serbest bırakılmasını istediği Türkiye'deki tutuklu ABD vatandaşları veya ABD Büyükelçiliği çalışanı olan kişilerden biriydi. Geçtiğimiz yıl Rahip Brunson ve tutuklu yargılanan ABD Konsolosluğu görevlisi Metin Topuz ile birlikte Türkiye’den istenen Serkan Gölge’nin serbest kalması ile ABD’nin Türkiye’den istediği üç kişiden ikisi teslim edilmiş olacak.

Gölge, tutuklanmadan önce Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde çalışıyordu. Gölge, uzay radyasyonunun astronotlar üzerindeki etkisini araştırıyordu.