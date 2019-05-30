Trump'tan Erdoğan'a 'Serkan Gölge' teşekkürü

Trump, Gölge'nin serbest bırakılmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu konuyu konuşmuştuk" ifadelerini kullandı.
Gölge, eşi ve iki çocuğuyla aile ziyareti için gittiği Hatay'da 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta sonra ihbar üzerine tutuklanmış, 4 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Gölge, Amerikan yönetiminin serbest bırakılmasını istediği Türkiye'deki tutuklu ABD vatandaşları veya ABD Büyükelçiliği çalışanı olan kişilerden biriydi. Geçtiğimiz yıl Rahip Brunson ve tutuklu yargılanan ABD Konsolosluğu görevlisi Metin Topuz ile birlikte Türkiye’den istenen Serkan Gölge’nin serbest kalması ile ABD’nin Türkiye’den istediği üç kişiden ikisi teslim edilmiş olacak.
Gölge, tutuklanmadan önce Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde çalışıyordu. Gölge, uzay radyasyonunun astronotlar üzerindeki etkisini araştırıyordu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)