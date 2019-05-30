Pentagon: Türkiye’nin S-400 alımını tamamlaması NATO için felaket olur

Washington’daki Atlantik Konseyi’nde konuşan Wheelbarger, “Bu anlaşmanın tamamlanması sadece F-35 programı için felaket olmayacak aynı zamanda Türkiye’nin NATO müttefikleriyle işbirliği yapamaz duruma getirebilir, ki bu ittifakın savunmasını sağlamak için anahtar öneme sahip” ifadelerini kullandı.Dün de ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımını tamamlaması durumunda, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) yasasının öngördüğü yaptırımlara maruz kalabileceğini belirtmişti.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerle ilgili, anlaşmanın imzalandığını ve alımların bittiğini, ülkeye gelişinin Haziran'a yetişmeyebileceği açıklaması yapmıştı.