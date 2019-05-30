Pentagon: Türkiye’nin S-400 alımını tamamlaması NATO için felaket olur

Washington’daki Atlantik Konseyi’nde konuşan Wheelbarger, “Bu anlaşmanın tamamlanması sadece F-35 programı için felaket olmayacak aynı zamanda Türkiye’nin NATO müttefikleriyle işbirliği yapamaz duruma getirebilir, ki bu ittifakın savunmasını sağlamak için anahtar öneme sahip” ifadelerini kullandı.
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Dün de ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımını tamamlaması durumunda, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) yasasının öngördüğü yaptırımlara maruz kalabileceğini belirtmişti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerle ilgili, anlaşmanın imzalandığını ve alımların bittiğini, ülkeye gelişinin Haziran'a yetişmeyebileceği açıklaması yapmıştı.
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