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04:59 31 Mayıs 2019
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    Trump: Seçimleri Rusya kazandırmadı, ben kendim kazandım

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın Rusya soruşturmasının sona erdiğini açıklamasıyla ilgili olarak, "Ortada Ruslarla hiçbir gizli iş birliği yok. Seçimleri ben kendim kazandım, Rusya bana seçimleri kazandırmadı" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump, Colorado eyaletine yapacağı ziyaret öncesinde Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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    © REUTERS / Ariel Schalit
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    Erken seçime hazırlanan İsrail'deki siyasi durumdan hoşnut olmadığını dile getiren Trump, "İsrail'de olanlar çok kötü. Buna ihtiyaçları yoktu. Netanyahu değerli biri fakat buna hiç gerek yoktu, orada yeterince sorunları var zaten" ifadelerini kullandı.

    Trump artık İsrail'in yeniden seçim moduna girmekte olduğunu kaydederek, bunun üzücü olduğunu dile getirdi.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kendisine tanınan sürede koalisyon hükümetini kuramamasının ardından meclisin feshedilerek erken seçim kararı aldığını açıklamıştı.

    Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın Rusya soruşturmasının sona erdiğini açıklamasıyla ilgili olarak da konuşan Trump, "Aslında hiçbir şey değişmedi, zaten ne bir gizli iş birliği ne de adaleti engelleme vardı. Bu sadece Demokratların köpürttüğü bir şeydi" dedi.

    © Sputnik / Наталья Селиверстова
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    Mueller'la hiçbir zaman arasının iyi olmadığını ve Mueller'ın eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey ile iyi arkadaş olduğunu belirten Trump, "Kendisinin benden hoşlanmadığını biliyorum. Ortada Ruslarla hiçbir gizli iş birliği yok. Seçimleri ben kendim kazandım, Rusya bana seçimleri kazandırmadı" değerlendirmesini yaptı.

    Kendisine yönelik azil tartışmalarını da eleştiren Trump, "Tamamen yanlış bir suçlama ve büyük bir ayıp. Ortada bir suç yokken nasıl azil sürecine gireceksiniz? Mahkemelerin azil sürecine izin verdiğini hayal bile edemiyorum. Bana göre bu kirli ve tiksindirici bir kelime" ifadelerini kullandı.

    Hiçbir ABD başkanının kendisi kadar Rusya'ya karşı sert olmadığını savunan Trump, Rusya soruşturmasının tamamen bir kurmaca olduğu yönündeki sözlerini tekrar etti.

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    © REUTERS / Darren Ornitz
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    'ÇİN'LE ANLAŞMA YAPMAK İSTERİZ'

    ABD ile Çin arasındaki ticari müzakerelerle ilgili bir soruya da yanıt veren Trump, "Çin'le anlaşma yapmak isteriz. Onlarla bir anlaşmamız vardı ancak anlaşmayı bozdular. (ABD'nin koyduğu yeni) Gümrük vergileri Çin'de ciddi etki yarattı, insanlar başka ülkelere gitmeye başladılar. Bu konuda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Şu anda Çin gerçekten de anlaşmak istiyor çünkü birçok firma gümrük vergisi dolayısıyla bu ülkeyi terk etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

    Trump ayrıca Çin'in aynen İran gibi zayıflamaya başladığını, İran'ın da artık anlaşma yapmak istediğini savundu.

    Etiketler:
    İran, Çin, İsrail, Benyamin Netanyahu, soruşturma, Robert Mueller, Rusya, Donald Trump, ABD
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