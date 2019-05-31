ABD'de eğitim uçuşu yapan F-35'ler havada penis şeklinde iz bıraktı

ABD merkezli Business Insider sitesinin haberine göre; Luke Air Force Üssü’nden kalkan uçaklarla bu hafta içinde it dalışı simülasyonu gerçekleştirildi. Senaryoda iki adet beşinci nesil hayalet savaş uçağı, havada dört F-35s ile kafa kafaya geldi.

Bu simülasyonun ardından ise uçakların bıraktığı izlerin penise benzediği görüldü.

Arizona’daki medya gözlemcileri de, izlerin penisi andırdığını düşünürken, Luke Air Force Üssü’ndeki askeri yetkililer bunun kasıtlı olmadığını savundu.

Luke Air Force Hava Üssü’nde konuşlu 56. Avcı Uçağı Filosu Sözcüsü Binbaşı Rebecca Heyse, "İnternette dolaşan fotoğrafları inceledik. Yetkililer eğitim uçuşlarının kayıtlarını inceledi ve F-35’lerin standart manevralarını yaptığını teyit etti" açıklaması yaptı.

That F-35 sky penis above Luke AFB? It wasn’t intended to be a sky penis, base says. New on @AirForceTimes: https://t.co/UTLKqmwnX3 pic.twitter.com/5mb4IeRebv — Stephen Losey (@StephenLosey) May 30, 2019

Daha önce de, ABD’nin Washington eyaletinde eğitim uçuşu yapan bir pilot gök yüzünde manevra yaparak penis çizmişti ve pilot hakkında soruşturma başlatılmıştı.