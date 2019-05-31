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14:51 31 Mayıs 2019
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    ABD'de genç kıza ırkçı saldırı: Zar zor İngilizce konuşuyorsun, buraya ait değilsin

    © AP Photo / David J. Phillip
    ABD
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    ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir adam, parkta karşılaştığı 17 yaşındaki bir genç kıza ırkçı tehditlerde bulundu. Adam, ‘ABD vatandaşlarına ait park yerini çalmakla ve zar zor İngilizce konuşmakla’ suçladığı genç kızı göçmenlik bürosuna bildirmekle tehdit etti.

    Elk Grove’daki Laguna Parkı’nda 24 Mayıs’ta yaşanan olayda 17 yaşındaki Ana Jaira Solis, park ettiği aracının içinde otururken yanına yaklaşan bir adam kendisini Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza’ya (ICE) bildirmekle tehdit etti.

    ​Solis tarafından sosyal medyada paylaşılan iki dakikalık videoda adamın genç kıza defalarca fırça attığı görülüyor ve “s…m arabasını buradan çek ve buradan s…r olup git” dediği duyuluyor.

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    Adam, bu esnada genç kızın göçmen statüsünü de sorguluyor ve “Bu arabayı bir daha buraya park edersen seni ICE’ye ihbar edeceğim. Anlıyor musun? Polisler geliyor, onları çoktan çağırdım. Gitmelisin çünkü buraya ait değilsin. Burada yaşamıyorsun, değil mi?” ifadelerini kullanıyor.

    Adam, ayrıca Solis’i ABD vatandaşlarına ait olan park yerini almakla suçluyor.

    'BURAYA AİT DEĞİLSİN'

    Solis’in Elk Grove’da yaşadığını söylemesine rağmen buna inanmayan adam bu kez “Zar zor İngilizce konuşuyorsun” karşılığını veriyor.

    Adam kendisini rahat bırakmasını isteyen Solis’e, “Polisler seni alıp götürünceye kadar bekleyeceğim, çünkü buraya ait değilsin” diyor.  

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    Genç kızın ABD vatandaşı olduğuna dair ifadesine de inanmayan adam bunu kanıtlamasını istiyor.

    Adam, “Bunu neden sana kanıtlamak zorundayım?” diye soran Solis’e de “Bana değil, polise ve ICE’ye kanıtlamak zorundasın” diye cevap veriyor.

    POLİS: DEHŞET VERİCİ

    Yaşadıklarını Instagram ve Twitter hesaplarından paylaşan Ana Jaira Solis, adamı bulmak için kullanıcılardan yardım istedi. Solis, “Böyle şeylerin hâlâ yaşandığını insanların bilmesini istiyorum. Bu adamı bulmak ve başkalarını rahatsız etmediğinden emin olmak istiyorum” dedi.

    Elk Grove polisinden Jason Jimenez, söz konusu adamla daha önce ‘uğraştıklarını’ söyledi ancak detay vermedi.

    Jimenez, “Bir ebeveyn ve bu toplulukta yaşayan bir birey olarak bu davranışı dehşet verici buldum. Bu tarz bir şey yaşayan insanların hemen bize haber vermesini öneriyoruz” diye konuştu.

    Etiketler:
    göçmen, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE), tehdit, ırkçı, Ana Jaira Solis, Elk Grove, Kaliforniya, ABD
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