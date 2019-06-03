ABD’nin uçak gemisi ile stratejik bombardıman uçağı, İran karasuları yakınında hava saldırısı simülasyonu yaptı

ABD’nin İran'a karşı Ortadoğu’ya sevk ettiği USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağı, Basra Körfezi’nde tatbikat gerçekleştirdi.

Associated Press (AP) ajansının haberine göre ABD’nin mayısın başlarında İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla Ortadoğu’ya sevk ettiği USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ve nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağı, ‘hava saldırısı simülasyonlu’ tatbikat gerçekleştirdi.

HAVA SALDIRISI SİMÜLASYONU

Habere göre dün gerçekleşen askeri tatbikata ayrıca gemilerde kulanılan F/A-18 Super Hornet tipi avcı uçakları, MH-60 Sea Hawk helikopterleri ve havadan erken uyarı ve kontrol uçakları katılarak, ‘hava saldırısı simülasyonu’ icra etti.

TAARRUZ GRUBU, TANSİYONU YÜKSELTTİ

ABD’nin mayıs başlarında İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmesi, iki ülke arasındaki gerilimi hızlı bir şekilde tırmandırdı.

SEVKİYATA DEVAM

Daha sonra Ortadoğu’ya gönderilen gruba bir Patriot füze bataryasının ve USS Arlington askeri nakliye gemisinin katılacağı duyuruldu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu adımın ‘İran’ın ABD güçlerine ve Amerikan çıkarlarına yönelik saldırı operasyonları yapmak için tetikte olduğu bilgisine yanıt’ niteliği taşıdığını açıklamıştı.