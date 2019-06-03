Trump: Rusya ‘adamlarının’ büyük bir kısmını Venezüella’dan çektiğini bildirdi

İngiltere’de bulunan Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya bizi adamlarının büyük bir kısmını Venezüella’dan çektiği konusunda bilgilendirdi” ifadelerini kullandı.

Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

ABD Başkanı konuyla ilgili daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

Daha önce Wall Street Journal gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir kaynağa dayanarak Moskova’nın Venezüella’daki askeri uzmanlarını çekeceğini ileri sürmüş, Rusya’nın Venezüella Büyükelçisi Vladimir Zayemskiy ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu.

Sputnik’e konuşan Zayemskiy, “Bu yine gerçekle bağdaşmayan bir haber. Mevcut sorumluluklar dahilinde çalışmalar sürüyor. Bunları durdurmak gibi bir durum söz konusu değil“ demişti.