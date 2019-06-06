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09:25 06 Haziran 2019
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    ABD Başkanı Trump, İrlanda'da

    İrlanda Başbakanı, Trump'la kendi golf sahasında görüşmeyi reddetti

    © REUTERS /
    ABD
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    Tartışmaların eksik olmadığı İngiltere ziyaretinin ardından İrlanda'ya ABD başkanı olarak ilk kez giden Donald Trump burada da golf sahasıyla gündemde.

    ABD Başkanı Donald Trump, golf
    © AP Photo / Patrick Semansky
    'Trump Beyaz Saray'a 50 bin dolarlık golf simülatörü aldı'
    Reuters ajansının aktardığına göre Beyaz Saray, Trump ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın Trump'ın Doonbeg'deki golf sahasında görüşmesini istedi. İrlanda hükümeti ise tarihi kale gibi daha sembolik bir mekandan yana tercihini kullandı. Neticede Trump ve Varadkar liderler için pek de sıradan bir görüşme noktası olmayan bir yerde bir araya geldi: Shannan Havalimanı'nda yemek yeme yerlerinin ve dünyanın ilk duty-free alanının hemen ilerisindeki VIP salonunda.

    Trump kendi golf sahasının tanıtımını yapmaya mı geldiği sorusu üzerine ise "İlişkilerimiz nedeniyle buradayım. Başbakan ve halkla ilişkimizden dolayı İrlanda'ya uğramak istedim" savunması yaptı.

     

    Aziz Patrik Festivali öncesi ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ı ağırladı. Oval Ofis'te kameraların karşısına geçip el skışan iki liderin mendil ceplerinden fışkıran yeşil otlar dikkatlerden kaçmadı.
    © AFP 2019 / MANDEL NGAN
    Trump'ın cebinden yeşillik fışkırdı
    Öte yandan Trump ve İrlanda lideri buluşma yerinin yanı sıra Brexit konusunda da fikir ayrılığına düştü. Trump lafa "Muhtemelen bana Brexit hakkında sorular soracaksınız çünkü kısa süre önce Brexit'le alakadar olan iyi insanlarla birlikteydim" diye girdi, Meksika sınırına duvar inşa etme girişimine atıfta bulunup "Bence sorun çıkmayacak. İngiltere ve İrlanda arasındaki duvar, sınır konusunda da öyle" dedi.

    Varadkar'ın Brexit sonrası İrlanda ile İngiltere'nin parçası olan Kuzey İrlanda arasında yeniden sınır oluşturulmasını istemediklerini söylemesi üzerine de Trump önce İrlanda'nın bu endişelerine hak verdi ama İngiltere'nin bu konu üzerinde detaylıca çalıştığını söyledi.

    'DÜNYANIN EN TEMİZ HAVASI ABD'DE'

    İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins’in ABD’nin iklim değişikliği konusundaki tutumunun 'tehlikeli ve pervasız' olduğu yönündeki eleştirisine de yanıt veren Trump, ülkesinin çevre açısından 'bozulmamış' olduğunu söyledi. Trump, dünyanın en temiz havasının ABD'de olduğunda ısrar etti.

    Etiketler:
    Leo Varadkar, Golf, Avrupa Birliği, Brexit, İngiltere, İrlanda, ABD, Donald Trump
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