İrlanda Başbakanı, Trump'la kendi golf sahasında görüşmeyi reddetti

Trump kendi golf sahasının tanıtımını yapmaya mı geldiği sorusu üzerine ise "İlişkilerimiz nedeniyle buradayım. Başbakan ve halkla ilişkimizden dolayı İrlanda'ya uğramak istedim" savunması yaptı.
Trump asked if he's just here to promote his golf course in Doonbeg.— Richard Chambers (@newschambers) June 5, 2019
Says he's here "because of the relationship with the UK... I really wanted to do this stop in Ireland because of the relationship I have with the people and with your Prime Minister".pic.twitter.com/U9OX0LcWI9
Varadkar'ın Brexit sonrası İrlanda ile İngiltere'nin parçası olan Kuzey İrlanda arasında yeniden sınır oluşturulmasını istemediklerini söylemesi üzerine de Trump önce İrlanda'nın bu endişelerine hak verdi ama İngiltere'nin bu konu üzerinde detaylıca çalıştığını söyledi.
President Trump: "We have the cleanest air in the world, in the United States, and it's gotten better since I'm president." pic.twitter.com/GYoBmGVO8b— The Hill (@thehill) June 6, 2019
'DÜNYANIN EN TEMİZ HAVASI ABD'DE'
İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins’in ABD’nin iklim değişikliği konusundaki tutumunun 'tehlikeli ve pervasız' olduğu yönündeki eleştirisine de yanıt veren Trump, ülkesinin çevre açısından 'bozulmamış' olduğunu söyledi. Trump, dünyanın en temiz havasının ABD'de olduğunda ısrar etti.
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