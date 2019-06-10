New York’ta bir helikopter 54 katlı ofis binasının çatısına çarptı

New York İtfaiye İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre bir helikopter, Manhattan’daki Yedinci Cadde’ye sert iniş gerçekleştirdi.

Video from @Liz_Aiello shows first responders in Midtown Manhattan heading to scene of reported helicopter crash pic.twitter.com/QUIfwC8Rl0 — Tony Aiello (@AielloTV) June 10, 2019

​Kurumun Twitter’den yaptığı açıklamada, “New Yok İtfaiye İdaresi’nin çalışanları, Yedinci Cadde, 787 adresinde olay yerindeler. Sert helikopter inişi” dendi.

ADVISORY: Please avoid the area of West 51st and 7th Ave due to an ongoing police investigation. Expect an emergency vehicles and traffic in the area. Update to follow. pic.twitter.com/13gYd1hHI9 — NYPD NEWS (@NYPDnews) June 10, 2019

​Konuya illşkin açıklama yapan New York Valisi şimdiye kadar ulaşan bilgiye göre kazada ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH — Lance Koonce (@LHKoonce) June 10, 2019

New York Valisi Andrew Cuomo, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Söylenebilecek tek şey, helikopterin zorunlu iniş ya da sert iniş yapmak zorunda kalmış olduğu, yahut binanın çatısına düşmüş ve bir yangına yol açmış olduğu. Büyük bir olay olduğuna dair veri yok. Ancak tüm bunlar ön bilgilerden ibaret, olay çok hızlı gelişti. Fakat tüm bildiklerimiz bu kadar” diye konuştu.

New York Gov. Cuomo gives an update on helicopter crash landing in NYC pic.twitter.com/5fHYPVHyyc — TPM Livewire (@TPMLiveWire) June 10, 2019

​ABC'nin itfaiye kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ise, olayda en az 1 kişi hayatını kaybetti.

​Ayrıntılar geliyor...