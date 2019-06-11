Pentagon: Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitimi sonlandırıldı

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, Türk pilotların ABD'deki F-35 avcı uçağı eğitiminin sonlandırıldığını söyledi
Andrews, Reuters'a verdiği demeçte, "Bakanlık, Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Pentagon, Türk pilotlara ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'nde verilen eğitimin sonlandırıldığını bildirdi.
Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, Türk pilotların ABD'deki F-35 avcı uçağı eğitiminin sonlandırıldığını söyledi
Andrews, Reuters'a verdiği demeçte, "Bakanlık, Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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