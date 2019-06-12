Trump: Çin Devlet Başkanı Şi ile çok iyi anlaşıyorum

Çin ile ABD arasında yaşanan gümrük vergisi krizine ilişkin açıklamada bulunan ABD Başkanı Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi ile olan ile çok iyi bir ilişkim var. O benim gerçekten sevdiğim kişilerden biri. Şi ile çok iyi anlaşıyoruz. O Çin’i temsil ediyor ben de ABD’yi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump gazetecilerin soruları üzerine Çin ile yaşadıkları ticaret savaşı hakkında değerlendirmede bulundu.

Öncelikle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi ile olan ile çok iyi bir ilişkim var. O benim gerçekten sevdiğim kişilerden biri. Şi ile çok iyi anlaşıyoruz. O Çin’i temsil ediyor ben de ABD’yi" dedi.

'VERGİLERİ ÖDEYEMEYEN ŞİRKETLER ÇİN'İ TERK EDİYOR'

Daha sonra vergiler sebebi ile birçok şirketin Çin’den ayrıldığını belirten Trump, "Şirketler şimdi Çin’den ayrılıyor ve buraya geliyor, çünkü vergi ödemek istemiyorlar. Onlar başka ülkelere gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Çin’in yaşanan durumun ülkeye olan olumsuz etkisi sebebi ile ABD ile anlaşmaya varmak istediğini belirten Trump, "Vergilerden çok kötü etkileniyorlar. Çünkü vergileri ödeyemeyen şirketler Çin’i terk ediyor" dedi.

'Şİ İLE G-20'DE GÖRÜŞMEYİ BEKLİYORUZ'

Yakın zamanda Çin Devlet Başkanı ile görüşmeyi beklediğini belirten ABD Başkanı, "Başkan Şi ile çok yakın zamanda, G20’de görüşmeyi bekliyoruz. Bizim iyi ilişkilerimiz var" şeklinde konuştu.