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15:24 12 Haziran 2019
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    Trump, yanlışlıkla Meksika ile göç anlaşmasının detaylarını ifşa etti

    © AP Photo / Evan Vucci
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile müzakere ettiği göç anlaşmasına ilişkin detayları ‘yanlışlıkla’ ifşa etti.  Trump, anlaşma detaylarının bulunduğu belgeyi cebinden çıkarıp elinde sallayınca gazeteciler çekilen fotoğraflardan bazı bilgileri edinebildi.

    Meksika ile gizli bir göç anlaşması yaptığını iddia eden ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın ayrıntılarını paylaşmayı reddettiği ve Meksika’nın inkar ettiği anlaşmanın belgesini, Beyaz Saray önünde gazetecilere konuşurken ceketinin cebinden çıkarıp sallayınca anlaşmaya ilişkin detaylar da ifşa oldu. 

    ​Trump, her ne kadar anlaşmayla ilgili sorulara yanıt vermese de gazeteciler tarafından çekilen fotoğraflardan bazı bilgiler okunabildi.

    MEKSİKA 'GÜVENLİ 3. ÜLKE' DİYE ANILIYOR

    Washington Post’ta yer alan habere göre belgede Meksikalı ve ABD’li iki kişinin imzası görülüyor. Ancak imzaların ülkelerin devlet başkanlarına, büyükelçilerine ya da yüksek seviyeli diplomatlarına ait olmadığı iddia ediliyor.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    Trump'tan Meksika'ya 'yasadışı göçmen' vergisi
    'Yük paylaşımı' ve 'mülteciler' gibi ifadeler bulunan belgenin, ABD’den sığınma talep eden Orta Amerikalıların sığınma başvuruları değerlendirilirken Meksika’da tutulacakları ve Meksika’nın ’güvenli üçüncü ülke’ statüsü kazanacağı ile ilgili olabileceğine değiniliyor.

    Ayrıca, belgede, Meksika’nın hangi yasaların ve düzenlemelerin değiştirileceğine karar vermesi gerektiği ve bu düzenlemelerin önümüzdeki 45 gün içinde yürürlüğe girip girmemesinin Meksika hükümetinin kararına bağlı olduğuna dair bilgilerin yer aldığından bahsediliyor.

    Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard pazartesi günü 45 gün içinde Meksika'dan ABD sınırına göçmen akışında azalma olmazsa, yeni önlemlerin alınabileceğini açıklamıştı.

    © REUTERS / LEAH MILLIS
    ABD Başkanı Donald Trump Meksika ile göç anlaşması taslağını yanlışlıkla ifşa etti.

    YÜZDE 5 EK VERGİ GELECEK, KADEMELİ ARTACAKTI

    Trump, geçen ayın sonunda Meksika'dan ithal edilen tüm ürünlere yüzde 5 ek vergi getireceğini, "yasadışı göçmen problemi çözülmezse" vergilerin aşamalı olarak artarak yüzde 25'lik tavan seviyeye çıkarılacağını söylemişti. Söz konusu ek vergilerin bu hafta yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Ancak Washington'da geçtiğimiz hafta bir araya gelen ABD ve Meksika heyetleri uzlaşı sağladı.

    © REUTERS / JOSE LUIS GONZALEZ
    Trump'a layık vatandaşlar: Bağış toplayarak ABD-Meksika sınırına 'özel duvar' örüyorlar
    Eğer Meksika 45 gün içinde göç akışını azaltamazsa, bölgedeki pek çok ülke de sürecin içine çekilecek.

    Söz konusu belgede de, birçok Latin Amerika ülkesinin bu ek vergi yükünden kurtulmak için alacağı bölgesel önlemlere atıf yapıldığı anlaşılıyor.

    Daha önce de göç nedeniyle acil durum ilan eden Donald Trump, iktidara gelmeden önce de Meksika sınırına duvar inşa edip bunun parasını Meksika'dan alma vaadinde bulunmuştu.

    ABD'li heyet sınırdan geçişte ‘sıfır göçmen’ konusunda bir taahhüt beklerken, Meksika bunun imkânsız olduğunu dile getiriyor.

    Etiketler:
    göçmen, vergi, Belge, anlaşma, göç, Meksika, Donald Trump, ABD
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