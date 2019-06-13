Trump ile Duda'nın ortak açıklamasında mikrofonları arasındaki örümcek ağı dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın Beyaz Saray’ın bahçesinde düzenlediği basın toplantısına örümcek ağı damga vurdu.
© REUTERS / Kevin Lamarque
Televizyonun yaptığı yayında, iki liderin kürsüsündeki mikrofonlar arasında ince örümcek ağının örüldüğü görülüyor.
ABD liderlerinin iyi havalarda basın toplantılarını genellikle açık havada yaptığı biliniyor.
It looks like there is a spider cobweb between Polish President Duda and Trump. pic.twitter.com/Jv3CXiLgYu— Rob Ottawa (@RobOttawa) June 12, 2019
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