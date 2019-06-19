Justin Bieber, evsiz adama 40 dolar verdikten sonra özel jetine binip malikanesine döndü

Justin Bieber, Miami’de atıştırmalık almak için girdiği benzincinin çıkışında gördüğü bir evsize 40 dolar verirken görüntülendi.

ABD Miami'de bulunduğu sırada uğradığı bir benzincide alışveriş yapan Justin Bieber, ayrılırken mağazanın önünde duran bir evsize 40 dolar verdi.

Ünlü şarkıcı, sonrasında özel jetine binip Los Angeles’taki malikanesine dönmek için yola çıktı.

Twitter Justin Bieber - özel jeti

Bieber'ın para verdiği evsiz adamın ise gülümsediği görüldü.

Justin Bieber'dan para alan evsiz

Eşi Hailey Baldwin ile ikinci bir evlilik planlayan Bieber, PEOPLE'a yaptığı açıklamada "Hailey organizatörle birlikte planlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Şubat ayında 'depresyona girdiği' öğrenilen ünlü şarkıcıyla ilgili açıklamalarda bulunan bir kaynak ise, durumunun iyi olduğunu söyleyerek "Tedavilerine devam ediyor. Müzik yapmaya devam etse de işi ağırdan alıyor. Şu evrede hayatını nasıl daha iyi hale getireceğini öğreniyor" ifadelerini kullanmıştı.