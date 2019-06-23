Bolton: Trump, G20'de Putin ile görüşmek için sabırsızlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Trump’ın Japonya’nın Osaka kentinde yapılacak G20 zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Kudüs’te verilen ortak basın toplantısında konuşan Bolton “Başkan Trump, Japonya’nın Osaka kentindeki G20 zirvesinde Başkan Putin ile bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyor” dedi.

Bolton, 24-25 Haziran tarihlerinde Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat ile yapacağı üçlü görüşme için Kudüs’e geldi.

Bolton “Önceden planlanan, Başbakan Netanyahu’nun ev sahipliğini yaptığı İsrail, Rusya ve ABD güvenlik danışmanları üçlü görüşmesi için buradayım. Bölgedeki mevcut koşullar görüşmemizi daha da vakitli kılıyor. Umarım Kudüs’te önümüzdeki birkaç günde bu görüşme için zemin hazırlayabiliriz” dedi.

Bolton açıklamalarına “Başbakan Netanyahu’nun Başkan Trump ve Putin’le olan güçlü ilişkileri, bu üç büyük ülkenin birçok kritik güvenlik konusunda politikalarını birbirine daha uyumlu hale getirme ve başarı şansının iyi bir habercisi” sözleriyle devam etti.

G20 liderleri 28-29 Haziran’da Osaka’da bir araya gelecek. Fox News’e 19 Haziran’da konuşan Trump, zirve kapsamında Putin ve Çin lideri Şi Cinping’le görüşeceğini söylemişti.