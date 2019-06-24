ABD, 5 Çin firmasını daha kara listeye aldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Higon, Sugon ve Chengdu Haiguang isimdeki 3 mikroçip firmasının Chengdu Haiguang Mikro Elektrik Teknolojileri isimli firmanın ve Wuxi Jiangnan Bilgisayar Teknolojileri Enstitüsünün kara listeye alındığı kaydedildi.
Sugon ve Wuxi Jiangnan Bilgisayar Teknolojileri Enstitüsü, Çin’in yüksek performanslı bilgisayar geliştirme çalışmalarında lider konumunda bulunuyor. Sugon firmasının bilgisayarları ordu tarafından kullanılırken Wuxi Enstitüsü, Çin Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı bulunuyor.
Geçen ay ABD Başkanı Donald Trump, 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle Huawei gibi birçok Çinli firmanın Amerikan teknolojilerini satın almasını engelleyen başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
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