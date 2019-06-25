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    Suudi Kralı Selman ABD Başkanı Donald Trump'a Abdülaziz el Suud Devlet Nişanı takarken

    'Suudi Arabistan bir gazeteci öldürdü ve Trump bunu önemsemiş gözükmüyor'

    © AP Photo / Evan Vucci
    ABD
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    Amerikan Washington Post Gazetesi Yayın Kurulu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden hiç rahatsız olmadığını belirterek, "Bilakis Bay Trump, Kaşıkçı'yı öldürmesi için ekip yollayan kraliyet sarayının vazgeçilmez destekçisi oldu" yorumunu yaptı.

    Kaşıkçı'nın Suudi konsolosluğunda öldüğünün netleşmesi üzerine ABD'deki savaş karşıtları, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı önünde 'eli testereli' Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile baş destekçisi ABD Başkanı Donald Trump'ı hicvederek eleştiren eylemler düzenledi.
    © REUTERS / Leah Millis
    Trump'tan Kaşıkçı cinayeti sorusuna 'kaçamak' yanıt: İran'a bakın
    Washington Post Gazetesi Yayın Kurulu, "Suudi Arabistan bir gazeteci öldürdü ve Trump bunu önemsemiş gözükmüyor" başlıklı makalesinde, Kaşıkçı cinayeti sonrasındaki tutumu dolayısıyla Trump'ı eleştirdi.

    Trump'ın cinayetten kısa süre sonra yaptığı açıklamada, "Cinayetin ağır sonuçları olacak." dediği hatırlatılan makalede, "Şimdi aradan geçen 8 aylık sürenin sonunda bu yorum Trump tarafından bir kenara itildi. Bilakis Bay Trump, Kaşıkçı'yı öldürmesi için ekip yollayan kraliyet sarayının vazgeçilmez destekçisi oldu" ifadeleri kullanıldı.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dün Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarete atıf yapılan makalede, buradaki görüşmelerde Kaşıkçı konusunun gündeme dahi gelmediği vurgulandı ve Trump yönetiminin Kaşıkçı cinayetini artık unuttuğu belirtildi.

    Makalede, Pompeo'nun Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlallerini Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in gündemine getirmemesinin "şaşılacak bir durum olmadığı" kaydedildi.

    'ABD İÇİN 'TEMİZLENEMEZ' BİR LEKE'

    Makalede şu ifadelere yer verildi:

    Cemal Kaşıkçı
    © REUTERS / Osman Orsal
    BM'nin Cemal Kaşıkçı raporu: Veliaht Prens Selman'ın soruşturulması için güvenilir kanıtlar var

    "BM Özel Raportörü Agnes Callamard'ın raporundan hareketle artık biliyoruz ki 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda Kaşıkçı'nın öldürülmesi önceden planlanmış bir şeydi. Kaşıkçı, binaya girmeden birkaç dakika önce iki Suudi yetkili kendi arasında konuşuyordu. Biri, 'Eklemlerini ayıracağız, sorun değil, bedeni ağır, eğer plastik torbalar alırsak ve parçalara bölersek bu iş biter.' dedi.

    Bayan Callamard'ın da dediği gibi Kaşıkçı'nın öldürülmesi, Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu bir yargısız infazdır"

    Makalede, birkaç gün önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüşen Trump'ın, Kaşıkçı konusunu hiç gündeme getirmediği hatırlatılarak, Trump'ın "Kaşıkçı cinayetinin yeterince soruşturulduğuna inandığı" vurgulandı.

    Makalenin sonunda, "Bay Trump'ın ağır sonuçlar dediği şeyler bunlar mı? Demokrasiye inanan bir gazetecinin önceden planlanmış şekilde öldürülmesi, Trump'ı ilgilendirmiyor ancak (Kaşıkçı için) katilleri gönderen diktatoryal krallığın beslenmesi, onun hemen ilgisine ve özverisine mazhar oluyor. Peki ABD, karşılığında ne alıyor? Yemen'deki hukuksuz savaşta suç ortaklığı ve ahlaki seviyede temizlenemez bir leke" değerlendirmesine yer verildi.

    Etiketler:
    The Washington Post, Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, Donald Trump, ABD
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