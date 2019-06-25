Kayıt
11:53 25 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Jared Kushner

    Trump'ın damadı Jared Kushner: İsrail-Filistin sorunu Arap Barış Girişimi’yle çözülemez

    © AFP 2019 / MANDEL NGAN
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 12

    ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, İsrail-Filistin sorununun Arap Barış Girişimi’yle çözülemeyeceğini söyleyerek, ABD’nin barış planının farklı bir yol izleyeceğini söyledi.

    Jared Kushner
    © REUTERS / James Lawler Duggan
    Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner çıkar çatışması yarattı: Offshore yatırımcılar şirketine para akıtmış
    Washington’un uzun zamandır beklenen Arap-İsrail barış planının ekonomik bölümünü sunacağı Bahreyn çalıştayından kısa bir süre önce, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Barış Girişimi'nin çizgisinde bir anlaşmaya varılabilmesinin mümkün olabileceğini söyledi.

    Anlaşmanın alınacak inisiyatifle İsrail arasındaki tutumla ilgili olduğunu söyleyen Kushner, “Sanırım hepimiz, bir anlaşma olursa, bunun Arap Barış Girişimi'nin sınırlarının ötesinde olamayacağını kabul etmek zorundayız. Arap Barış Girişimi ile İsrail’in konumu arasında bir yerde olacağını biliyoruz” dedi.

    ‘BİR ANLAŞMA YAPILACAK OLSAYDI, UZUN ZAMAN ÖNCE YAPILABİLİRDİ’

    Jared Kushner
    © REUTERS / Joshua Roberts
    Kushner Filistinlilerin kendilerini yönetemeyeceğini savundu: Filistin Yönetimi Arap ülkelerine boykot çağrısı yaptı
    Konuştuğu insanların hepsiyle Arap Barış Girişimi hakkında konuştuklarının altını çizen Kushner, “Yine de harika bir çaba olmuş ama bir anlaşma yapılacak olsaydı, uzun zaman önce anlaşma yapılabilirdi” ifadelerini kullandı.

    Kushner, Washington’un uzun zamandır beklenen Arap-İsrail barış planının ekonomik bölümünü sunarken, 50 milyar dolarlık kalkınma planı ile ilgili açıklama yaptı. Washington, İsrail seçimleri sırasında hiçbir partiye üstünlük vermemek için planın siyasi bölümünü daha sonra açıklayacağını söyledi.

    İki devletli çözümü öngören Arap Barış Girişimi, 2002 yılında Suudi Arabistan’ın önerisiyle başlatılmıştı. İsrail ve Arap ülkelerinin ilişkilerinin normalleşmesini hedefleyen Girişim, İsrail'in Golan Tepeleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria dahil işgal ettiği tüm bölgelerden çekilerek 1967'de belirlenen sınır hattına uyması çağrısında bulunuyor.

    İlgili konular:

    'Trump'ın damadı Kushner, Kaşıkçı için terörist dedi'
    'Deutsche Bank, Trump ile Kushner'in hesaplarından kara para aklandığını saptadı, ama örtbas etti'
    ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner'den 'Yüzyılın Anlaşması' açıklaması
    Etiketler:
    Batı Şeria, Doğu Kudüs, Golan Tepeleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Filistin, İsrail, ABD, Jared Kushner, Donald Trump
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Tahran-Van treninin ilk yolcuları Van'a ulaştı
    Karikatür
    'ABD, İran’a askeri müdahaleyi göze alamaz'
    İnfografik
    Yenilenen İBB Başkanlığı seçimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet