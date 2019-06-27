Kayıt
11:18 27 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Canlı yayında tartışan Demokrat aday adayları Trump'ı eleştirdi: Savaştan bir tweet uzakta, ABD için tehdit

    © REUTERS / MIKE SEGAR
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 10

    ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat aday adayları canlı yayında karşı karşıya geldi. Programda Donald Trump için "Bu Başkan savaştan bir tweet uzaklıkta”, “ABD'nin güvenliğine en büyük tehdit  o" değerlendirmesi yapıldı. Trump ise tartışmayla ilgili "Sıkıcı" yorumunu yaptı.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AP Photo / Jacquelyn Martin
    Anketler Trump'ın başkan seçileceğini bilememişti: Bu kez 2020 seçimini kaybedebileceğine işaret ediyorlar
    Canlı yayında ilk kez kozlarını paylaşan ABD başkanlığının Demokrat aday adayları Donald Trump’ın İran’la nükleer anlaşmadan çekilmesinin hata olduğu konusunda birleşti. Amy Klobuchar’ın “Savaştan bir tweet uzaklıkta” sözleri büyük destek aldı. Adayların gündeminde sağlık reformu da vardı.

    Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen ve NBC kanalından canlı yayınlanan ilk tartışma programına Senatör Elizabeth Warren, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Senatör Cory Booker, eski bakan Julian Castro, Senatör Tulis Gabbard ve Senatör Amy Klobuchar dahil 10 aday adayı katıldı.

    SAĞLIK REFORMU TARTIŞILDI

    Her soru için birer dakikası olan adaylar, hem Cumhuriyetçilerin politikalarını eleştirdi hem de kendi vaatlerini sıraladı.

    U.S. President Donald Trump reacts as he addresses a Trump 2020 re-election campaign rally in Montoursville, Pennsylvania, U.S. May 20, 2019.    REUTERS/Carlos Barria
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    Trump, muhaliflerine 'takıldı': 5 dönem başkanlık yapacağım, onları çıldırtacağım
    Anadolu Ajansı’ndan Hakan Çopur’un haberine göre, sağlık sistemine ilişkin tartışmaların ağırlıkta olduğu ilk yayında Demokrat aday adayları, özel sağlık sigortalarının tamamen kaldırılıp kaldırılmamasından devletin sağlık alanında nasıl rol oynaması gerektiğine kadar farklı görüşler ortaya koydu.

    Örneğin Elizabeth Warren ile Bill de Blasio, özel sağlık sigortalarının tamamen kaldırılmasını savunurken, diğer adaylar özel sağlık sigortalarının farklı biçimlerde devam etmesi gerektiğini belirtti.

    'ABD İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT TRUMP'

    “Sizce ABD'ye karşı en büyük tehdit nedir" sorusunu cevaplayan adaylardan bazıları İran, Çin ve Rusya ‘yı işaret ederken, bazıları ise iklim değişikliği yanıtını verdi.

    Jay Inslee’nin "ABD'nin güvenliğine en büyük tehdit Başkan Trump'tır" ifadesi ise salonda alkışla karşılandı.

    U.S. President Donald Trump talks to reporters during the annual Congressional picnic event at the South Lawn of the White House in Washington, U.S., June 21, 2019. REUTERS/Carlos Barria
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    Trump'tan olası İran savaşı yorumu: Askerleri çarpıştırmam, zaten bir şey olursa uzun sürmez
    Aday adaylarının hemen tamamı ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesinin hata olduğunu savundu.

    Amy Klobuchar, "Bu Başkan kelimenin tam anlamıyla her gün 10 dakikada savaşa girebilecek durumda, savaştan bir tweet uzaklıkta. Sabah 5'te bornozumuzu giyerken dış politika icra ediyor olmamamız gerekir" dedi.

    Klobuchar, başkan seçilmesi halinde anlaşmayı yeniden canlandıracağını ifade etti.

    TRUMP UÇAKTAN TWEET ATTI: SIKICI

    Eleştirilerin odağında olan ABD Başkanı Trump’ın Demokratların tartışmasını G-20 Zirvesine katılmak üzere Japonya'ya giderken uçakta izlediği kaydedildi.

    Trump, tartışmayla ilgili Twitter hesabından, "Sıkıcı!" yorumunu yaptı.

    JOE BIDEN YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

    © AP Photo / Matthew Putney
    Biden: 2020'de ABD başkanı seçilirsem kansere çare bulacağım
    Toplam 20 adayın yarıştığı Demokratlar arasındaki adaylık yarışının ikinci canlı yayın tartışması yarın akşam gerçekleştirilecek.

    Bu tartışmaya başta eski ABD Başkan Yardımcısı ve anketlerde liste başında yer alan Joe Biden ile onu yakından takip eden Vermont Senatörü Bernie Sanders da dahil kalan 10 aday katılacak.

    Demokratlarda başkan aday adaylığı yarışını, kamuoyu yoklamalarında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden açık farkla önde götürüyor.

    ABD'de 3 Kasım 2020'de 59’uncu başkanını seçecek.

    Etiketler:
    Tulis Gabbard, Julian Castro, Cory Booker, Bill de Blasio, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, Tartışma, savaş, tehdit, İran, Donald Trump, Demokratlar, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    S-400 sistemi Moskova'da sergilendi
    Karikatür
    ‘Trump ve Kim Jong-un ilişkilerini ‘yeniden başlatmaya’ çalışıyor’
    İnfografik
    Yenilenen İBB Başkanlığı seçimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet