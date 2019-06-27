Canlı yayında tartışan Demokrat aday adayları Trump'ı eleştirdi: Savaştan bir tweet uzakta, ABD için tehdit

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat aday adayları canlı yayında karşı karşıya geldi. Programda Donald Trump için "Bu Başkan savaştan bir tweet uzaklıkta”, “ABD'nin güvenliğine en büyük tehdit o" değerlendirmesi yapıldı. Trump ise tartışmayla ilgili "Sıkıcı" yorumunu yaptı.

Canlı yayında ilk kez kozlarını paylaşan ABD başkanlığının Demokrat aday adayları Donald Trump’ın İran’la nükleer anlaşmadan çekilmesinin hata olduğu konusunda birleşti. Amy Klobuchar’ın “Savaştan bir tweet uzaklıkta” sözleri büyük destek aldı. Adayların gündeminde sağlık reformu da vardı.

Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen ve NBC kanalından canlı yayınlanan ilk tartışma programına Senatör Elizabeth Warren, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Senatör Cory Booker, eski bakan Julian Castro, Senatör Tulis Gabbard ve Senatör Amy Klobuchar dahil 10 aday adayı katıldı.

SAĞLIK REFORMU TARTIŞILDI

Her soru için birer dakikası olan adaylar, hem Cumhuriyetçilerin politikalarını eleştirdi hem de kendi vaatlerini sıraladı.

Anadolu Ajansı’ndan Hakan Çopur’un haberine göre, sağlık sistemine ilişkin tartışmaların ağırlıkta olduğu ilk yayında Demokrat aday adayları, özel sağlık sigortalarının tamamen kaldırılıp kaldırılmamasından devletin sağlık alanında nasıl rol oynaması gerektiğine kadar farklı görüşler ortaya koydu.

Örneğin Elizabeth Warren ile Bill de Blasio, özel sağlık sigortalarının tamamen kaldırılmasını savunurken, diğer adaylar özel sağlık sigortalarının farklı biçimlerde devam etmesi gerektiğini belirtti.

'ABD İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT TRUMP'

“Sizce ABD'ye karşı en büyük tehdit nedir" sorusunu cevaplayan adaylardan bazıları İran, Çin ve Rusya ‘yı işaret ederken, bazıları ise iklim değişikliği yanıtını verdi.

Jay Inslee’nin "ABD'nin güvenliğine en büyük tehdit Başkan Trump'tır" ifadesi ise salonda alkışla karşılandı.

Aday adaylarının hemen tamamı ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesinin hata olduğunu savundu.

Amy Klobuchar, "Bu Başkan kelimenin tam anlamıyla her gün 10 dakikada savaşa girebilecek durumda, savaştan bir tweet uzaklıkta. Sabah 5'te bornozumuzu giyerken dış politika icra ediyor olmamamız gerekir" dedi.

Klobuchar, başkan seçilmesi halinde anlaşmayı yeniden canlandıracağını ifade etti.

TRUMP UÇAKTAN TWEET ATTI: SIKICI

Eleştirilerin odağında olan ABD Başkanı Trump’ın Demokratların tartışmasını G-20 Zirvesine katılmak üzere Japonya'ya giderken uçakta izlediği kaydedildi.

Trump, tartışmayla ilgili Twitter hesabından, "Sıkıcı!" yorumunu yaptı.

BORING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 Haziran 2019

JOE BIDEN YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Toplam 20 adayın yarıştığı Demokratlar arasındaki adaylık yarışının ikinci canlı yayın tartışması yarın akşam gerçekleştirilecek.

Bu tartışmaya başta eski ABD Başkan Yardımcısı ve anketlerde liste başında yer alan Joe Biden ile onu yakından takip eden Vermont Senatörü Bernie Sanders da dahil kalan 10 aday katılacak.

Demokratlarda başkan aday adaylığı yarışını, kamuoyu yoklamalarında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden açık farkla önde götürüyor.

ABD'de 3 Kasım 2020'de 59’uncu başkanını seçecek.