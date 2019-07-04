Büyükelçi Kılıç'tan Washington Post'a PKK tepkisi

Büyükelçi Kılıç, konuya ilişkin Twitter'dan yazılı bir açıklama yaptı.

1. The PKK is a terrorist organization that is responsible for the loss of almost 40 thousand innocent lives and is designated as such by the U.S. along with several States and international institutions including the EU and NATO. — Serdar KILIÇ (@serdarkilic9) July 3, 2019

​Kılıç, açıklamasında PKK'nın; 40 bin cana mal olan, Türkiye, ABD, NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından terör örgütü olarak tanınmasına vurgu yaparak, "Bu gerçekleri görmezden gelerek ABD tarafından aranan PKK'nın kana susamış liderlerine sayfalarını açan Washington Post gazetesi, gazetecilik mesleğini dibe vurdurttu" ifadesini kullandı.

Bayık'a gazetede söz verilmesini, "Türk milletine ve PKK terör örgütünün kurbanı olan on binlerce masum erkek, kadın ve çocuğa hakaret" olarak tanımlayan Kılıç, "ABD Yüksek Yargısı’nın, terör örgütünün şiddet içermeyen faaliyetlerine bile destek verilmesini, ABD'deki anti-terör kurallarını çiğnemek olarak görmesi de dikkate alınmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

4. It should be noted that the U.S. Supreme Court ruled that providing support to even non-violent activity of a terrorist organization violates the anti-terror laws of the USA. — Serdar KILIÇ (@serdarkilic9) July 3, 2019

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