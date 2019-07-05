ABD'nin Bağımsızlık Günü törenine Trump'ın hayali damga vurdu: Şenlik yerine askeri gövde gösterisi yapıldı

ABD’de 4 Temmuz Bağımsızlık günü, Başkan Donald Trump’ın ‘hayali’ doğrultusunda tanklar ve uçakların da yer aldığı askeri nitelikteki bir törenle kutlandı. Trump, 70 yıl sonra Lincoln Anıtı önünde halka seslenen ilk başkan olarak tarihe geçti.

ABD'nin bağımsızlığını kazanmasının 243. yıl dönümü, ülke genelindeki törenlerle kutlandı.

Başkent Washington'daki törene ise Başkan Donald Trump'ın konuşması ve Fransa’nın Bastille Günü’ndeki askeri geçit törenine heveslenerek istediği tanklarla uçakların da yer aldığı özel tören damgasını vurdu.

Washington’da öğle saatlerinde gerçekleştirilen geleneksel kutlamalarda polis, asker, şerif ve kovboyların da katılımıyla geçit töreni düzenlendi. Anayasa Bulvarı'nın iki tarafında toplanan binlerce kişi, geçit törenini ellerinde ABD bayraklarıyla izledi.

FRANSA HEVESİ GERÇEK OLDU

70 ton ağırlığındaki Abrams tankları ve üretimine 1940'larda son verilen Sherman tankları, Lincoln Anıtı'nın arkasındaki yolda konuşlandırıldı.

Akşamüstü yapılan ve önceki yıllardan farklı olarak tankların ve savaş uçaklarının da yer aldığı ‘Amerika'ya Selam’ temasıyla düzenlenen özel kutlamada ise Trump, 70 yılın ardından Lincoln Anıtı önünde Amerikalılara seslenen ilk başkan olarak kayıtlara geçti.

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS 4 Temmuz kutlamaları kapsamında Abrams tankları ve üretimine 1940'larda son verilen Sherman tankları, Lincoln Anıtı'nın arkasındaki yolda konuşlandırıldı.

KURŞUN GEÇİRMEZ CAMIN ARDINDAN KONUŞTU

Donald Trump’ın konuşmasını kurşun geçirmez camın ardından yapması sosyal medyada ‘korkak’ tepkilerine neden oldu. Öte yandan Trump'ın konuşma yaptığı kürsünün önünde olan kişilere ise parayla bilet satıldığı iddia edildi.

Başkan Trump, konuşmasında beklenildiği gibi Amerikan milliyetçiliğinin önemine vurgu yaptı. Amerikan ordusuna da birçok kez atıf yapan Trump, ordu mensuplarının gösterdiği fedakârlığın önemine işaret etti.

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS ABD Başkanı Donald Trump, konuşmasını kurşun geçirmez camın ardından yaptı.

GAFLARI EKSİK OLMADI: VAR OLMAYAN HAVAALANLARI, ÜRETİLMEYEN UÇAKLAR

Donald Trump konuşmasında imza attığı gaflarla da kendisini dinleyenleri ve sosyal medyayı şaşkınlığa uğrattı.

F-22 Raptor savaş uçaklarını ‘yepyeni’ diye nitelendiren Trump ilk gafını bu noktada yaptı. Lockheed Martin, bu model uçakların sonuncusunu sekiz yıl önce 2011’de üretti. Hatta F-22 programına ayrılan kaynaklar da F-35 uçaklarının üretimine kaydırıldı.

Trump’ın bir diğer gafı da, ABD’nin İngiliz İmparatorluğu’na karşı verdiği mücadeleyi anlatırken ‘1814 yılında havaalanlarının kontrolünün ele geçirildiğini’ söylemesi oldu.

Trump’ın bahsettiği yıllar, havaalanlarının hatta uçakların varolmasından yaklaşık bir yüz yıl öncesine denk geliyor. Dünya üzerindeki ilk uçuş denemesi 17 Aralık 1903 yılında Wright kardeşler tarafından gerçekleştirildi.

Trump'ın konuşması sırasında da Amerikan ordusuna ait bazı uçaklar gösteri uçuşu yaptı. Törenin ardından, yaklaşık 35 dakika olarak planlanan havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

© REUTERS / CARLOS BARRIA 4 Temmuz kutlamalarında ilk kez Amerikan ordusuna ait bazı uçaklar gösteri uçuşu yaptı.

PROTESTOLAR DAMGA VURDU

Öte yandan kutlamalara protestolar da damga vurdu.

Trump'ı protesto etmek üzere bir araya gelen 100 kadar CodePink üyesi kadın, Başkanı elinde cep telefonu, bebek bezi giymiş şekilde gösteren dev balon ile protesto etti.

Washington polisinin helyum doldurularak uçurulmasına müsaade etmediği dev balon, yere bağlı şekilde göstericilerin eylemine eşlik etti.

Beyaz Saray önünde Amerikan bayrağını yakmaya çalışan bir göstericinin de tutuklandığı belirtildi.