Sevgiliden 5 bin dolarlık 'bahşiş' intikamı

24 yaşındaki Michael Crane, polise kız arkadaşının kendisinden New York'a geri dönmek için bilet alıp alamayacağını sorduğunu, kendisinin bunu reddettiğini ve kredi kartına da bir bloke koyduğunu, daha sonra bunun kaldırılması talimatı verdiğini aktardı. Crane aynı zamanda sarhoşken genç kadının kredi kartını kendisinden aldığını söyledi.
Sevgiliden 5 bin dolarlık 'bahşiş' intikamıhttps://t.co/39iUJXtRFk pic.twitter.com/SBS97ZKoRK— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 5, 2019
Şikayet üzerine öfkeli Wolfe, tutuklanarak Pinellas Bölge Hapishanesi'ne gönderildi. Genç kadın, 1000 dolar kefalet ödediği takdirde serbest bırakılacak.
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