İngiliz büyükelçinin 'beceriksiz' yorumuna Trump'tan yanıt: Biz de bu adamın büyük hayranları değiliz

Basına sızan yazışmalarda İngiliz büyükelçi tarafından ‘beceriksiz’ diye nitelenen ABD Başkanı Donald Trump, “Biz de bu adamın büyük hayranları değiliz, zaten İngiltere'ye iyi hizmet etmedi” yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'un basına sızan raporlarında 'beceriksiz' diye nitelendirilmesi hakkında ilk kez konuştu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, “Biz de bu adamın büyük hayranları değiliz, zaten İngiltere'ye iyi hizmet etmedi. Yani anlıyorum, onunla ilgili bazı şeyler söyleyebilirim ama zahmet etmeyeceğim" dedi.

Beyaz Saray'dan ise konuyla ilgili henüz bir değerlendirme yapılmadı.

RAPORLARDA NE VAR?

Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail On Sunday'de yer alan haberde, Darroch'un diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmış, İngiltere Dışişleri Bakanlığı söz konusu haberi yalanlamamıştı.

Haberde, Darroch'un ABD Başkanı ile ilgili "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadeleri yer almıştı.

Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceği" değerlendirmesinde bulunmuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.