İngiliz büyükelçinin 'beceriksiz' yorumuna Trump'tan yanıt: Biz de bu adamın büyük hayranları değiliz

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, “Biz de bu adamın büyük hayranları değiliz, zaten İngiltere'ye iyi hizmet etmedi. Yani anlıyorum, onunla ilgili bazı şeyler söyleyebilirim ama zahmet etmeyeceğim" dedi.
Beyaz Saray'dan ise konuyla ilgili henüz bir değerlendirme yapılmadı.
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Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail On Sunday'de yer alan haberde, Darroch'un diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmış, İngiltere Dışişleri Bakanlığı söz konusu haberi yalanlamamıştı.
Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceği" değerlendirmesinde bulunmuştu.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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