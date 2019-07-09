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23:52 09 Temmuz 2019
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    Esrar bitkisi

    ABD'de esrar kullanımı 'yasallaştığı yerlerde azaldı'

    © Fotoğraf : Pixabay
    ABD
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    ABD'de yapılan yeni bir araştırmada, esrarın yasallaştırıldığı yerlerde gençler arasındaki kullanımın düştüğü sonucuna varıldı.

    Esrar-Kanada
    © REUTERS / Blair Gable
    Bilim insanları mayadan esrar üretti
    Montana State Üniversitesi'nin araştırmasında, 1993-2017 arasında lise öğrencilerinin sağlık anketleri incelendi.

    BBC Türkçe'nin haberine göre ABD'de gençler arasında toplam esrar kullanımı artarken, keyif amaçlı kullanımın yasallaştırıldığı eyaletlerde kullanımın yaklaşık yüzde 10 düştüğü saptandı.

    ABD'de 33 eyalet tıbbi amaçlı esrar kullanımını yasallaştırırken, 10 eyalet de keyif amaçlı kullanımı suç olmaktan çıkarttı.

    18 yaş altı gençlerin esrar kullanımı ise tüm eyaletlerde hala yasak. 

    Çalışmayı yapan ekibin başkanı Mark Anderson, Associted Press haber ajansına yaptığı açıklamada, araştırmalarının "esrarı yasallaştırma politikasının gençler arasındaki kullanımı artırdığı yönündeki kaygıları gidermesini" umduğunu söyledi.

    Anderson ve ekibi, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından her yıl yapılan, Gençler Arasında Riskli Davranışlar anketiyle elde edilen 1,4 milyon gence dair verileri inceledi.

    Anderson gençlerin alışveriş için kimlik gereken, lisanslı esrar satan dükkanlardan esrar almasının sokak satıcılarına kıyasla daha zor olduğunu, azalmayı da bunun açıklayabileceğini belirtti.

    Dünyanın ilk 'akıllı esrar satış makinesi
    © Fotoğraf : Twitter/Fox10
    Dünyanın ilk 'akıllı esrar satış makinesi' ABD'de hizmete girdi

    Lisanslı dükkanlarda satılan esrar, sokak satıcılarına kıyasla daha pahalı.

    Anderson, araştırmalarında tıbbi kullanımın serbest bırakılmasından sonra, kullanımda herhangi değişikliğe rastlamadığını, kullanım alışkanlıklarının sadece keyif amaçlı kullanımın yasallaştırılmasından sonra değiştiğini vurguladı.

    Geçen Aralık'ta da, Washington eyaletinde yapılan araştırmada, 2012'deki yasallaştırmanın ardından gençler arasında kullanımın düştüğü sonucuna varılmıştı.

    Ancak geçen yıl Colorado eyaletinde yapılan benzer bir araştırmada, esrar kullandığını söyleyen lise öğrencilerinin sayısının değişmediği saptanmıştı.

    Anderson CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, çoğu eyaletin esrar kullanımını yakın dönemde serbest bıraktığını ve verileri birkaç yıl daha takip edip, güncellemeleri gerektiğini anlattı.

    Etiketler:
    Uyuşturucu, Esrar, ABD
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