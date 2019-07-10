ABD'den ilk kez Lübnan'daki Hizbullah vekillerine yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Lübnan parlamentosunda görevli iki Hizbullah milletvekilini ilk kez yaptırım listesine aldı. Bakanlık, üst düzey bir Hizbullah güvenlik yetkilisini de yaptırım listesine ekledi.

ABD-İran gerilimi devam ederken ABD yönetimi, Lübnan parlamentosunda görevli iki Hizbullah milletvekilini ilk kez yaptırım listesine eklediğini açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yaptırım kararı duyuruldu.

"Bugün OFAC, ayrıcalıklı pozisyonlarını Hizbullah'ın ve İran'ın kötücül ajandalarını yaymak için kullanan bazı önemli siyasi ve güvenlik unsurlarını yaptırım listesine almıştır" ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"OFAC, spesifik olarak Hizbullah milletvekilleri Amin Sherri ile Muhammed Hasan Ra'd'ı ayrıca Hizbullah güvenlik yetkilisi Wafiq Safa'yı listeye eklemiştir. Bugünkü yaptırımlar, Hizbullah'ın siyasi eylemleriyle şiddet içerikli eylemleri arasında bir fark olmadığını da göstermektedir. ABD, Lübnan hükümetini, İran ve onun terörist uzantılarından koruma çabalarına devam edecektir."

© AFP 2019 / MAjid Asgaripour İran: Avrupa nükleer anlaşmanın devamı için endişeleniyorsa somut adımlar atmalı

Lübnan parlamentosunda görevli Sherri ve Ra'd'ın yanı sıra Lübnan'da Hizbullah adına güvenlik işlerini yürüten Safa da listeye eklenmiş oldu.

Söz konusu yaptırımlar uyarınca, ilgili kişi ve kurumların ABD'ye girişleri yasaklanırken varsa mal varlıkları da donduruluyor. Ayrıca bu kişi ve kurumlarla herhangi bir finansal ilişkide bulunan kişi ve kurumlar da yaptırımlara maruz kalabiliyor.

ABD yönetiminin 2017'den bu yana 50'den fazla Hizbullah yetkilisini yaptırım listesine aldığı belirtiliyor.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken son olarak İran yönetimi, nükleer anlaşmada yer alan zenginleştirilmiş uranyum stok miktarını aşacağını ilan etmiş, ABD yönetimi ise bu karara sert tepki göstermişti.