26 eyalet etti: Hawaii az miktarda esrar bulundurmayı artık suç saymıyor

ABD’nin Hawaii eyaleti az miktarda esrar bulundurmayı suç olmaktan çıkardı. Böylece, esrarı suç saymayan ya da yasallaştıran 26. eyalet oldu.

Hawaii eyaletinde 11 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe girecek yeni yasaya göre, 3 grama kadar esrar bulunduranlar artık hapisle cezalandırılmayacak. Ancak yine de 130 dolar para cezası verilebilecek.

Demokrat Vali David Ige yasayı imzalamadı ancak veto etmesi için gereken son tarihe kadar bir itirazda bulunmadığı için tasarının hayata geçmesine izin verdi.

Ige, tasarıyı veto etmediğini çünkü belirlenen limitin ‘göreceli olarak çok az olduğunu’ söyledi. Ige, “Güvenlik kuvvetleriyle konuştuğunuzda, miktar çok az. Özünde daha önce yaptıkları gibi yollarına devam edecekler” dedi.

Yasaklara karşı mücadele eden ‘Marijuana Policy Project’ (Esrar Politika Projesi) adlı kuruluşun verilerine göre 3 gram sınırı tüm eyaletler nezdinde uygulanan en düşük sınır olacak.

Ancak yine de yeni yasa Hawaii’nin mevcut yasaları açısından kaydadeğer bir gelişme olarak görülüyor. Çünkü daha önce çok az miktarda esrar bulundurmak bile 30 gün hapis ve 1000 dolara kadar parayla cezalandırılıyordu.