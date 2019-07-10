26 eyalet etti: Hawaii az miktarda esrar bulundurmayı artık suç saymıyor

Demokrat Vali David Ige yasayı imzalamadı ancak veto etmesi için gereken son tarihe kadar bir itirazda bulunmadığı için tasarının hayata geçmesine izin verdi.
Ige, tasarıyı veto etmediğini çünkü belirlenen limitin ‘göreceli olarak çok az olduğunu’ söyledi. Ige, “Güvenlik kuvvetleriyle konuştuğunuzda, miktar çok az. Özünde daha önce yaptıkları gibi yollarına devam edecekler” dedi.
Ancak yine de yeni yasa Hawaii’nin mevcut yasaları açısından kaydadeğer bir gelişme olarak görülüyor. Çünkü daha önce çok az miktarda esrar bulundurmak bile 30 gün hapis ve 1000 dolara kadar parayla cezalandırılıyordu.
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