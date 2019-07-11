Mehdi Eker, Washington'da konuştu: ABD'nin Gülen'in iadesi konusunda hiçbir şey yapmaması kabul edilemez

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi (SETA DC) ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ortaklığında organize edilen '15 Temmuz Darbe Girişiminden 3 Yıl Sonra Türk-Amerikan İlişkileri' paneline katılan Eker, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimini ve Türk-Amerikan ilişkilerini değerlendirdi.

'EL KAİDE'NİN 11 EYLÜL'DE YAPTIĞI ŞEY NE İSE, FETÖ'NÜN 15 TEMMUZ'DA YAPTIĞI ŞEY DE AYNISIDIR'

FETÖ'nün nasıl bir örgüt olduğunu anlamak için devlete nasıl sızdığını iyi okumak gerektiğini kaydeden Eker, ABD'nin bu örgütün gizli yapısını iyi anlaması gerektiğini söyledi. Eker, "El Kaide'nin 11 Eylül'de yaptığı şey ne ise FETÖ'nün 15 Temmuz'da yaptığı şey de aynısıdır. Bu noktada ABD Türkiye’nin yaşadıklarını anlamalıdır." diye konuştu.

'GÜLEN'İN İADESİNE YÖNELİK GİRİŞİMLER SONUÇSUZ KALDI'

Eker, 15 Temmuz ve sonrasında Türkiye'nin müttefiki olarak ABD'nin yaklaşımlarını eleştirerek, "Müttefikimiz ABD'nin FETÖ ve elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusunda hiçbir şey yapmaması kabul edilemez. Gülen'in iadesine yönelik bizim yaptığımız tüm girişimler sonuçsuz kaldı" dedi.

Gülen'in halen ABD'de yaşamaya devam ettiğini belirten Eker, Türkiye'nin bugüne kadar 7 iade talebi sunduğuna dikkat çekerek, "FETÖ sadece Türkiye'ye değil, ABD'ye ve içinde bulunduğu tüm ülkelere karşı da bir tehdittir. Biz bu bağlamda ABD'nin FETÖ bağlantılı okulları kapatması gerektiğini bir kez daha dile getiriyoruz." ifadesini kullandı.

'BARIŞ SÜRECİNE SABOTAJLARIN ÇOĞU FETÖ KAYNAKLIYDI'

AK Parti'nin Kürt sorununun barışçıl yollarla çözümü için büyük çaba harcadığının altını çizen Eker ancak bu çabaların birçok sabotajla engellenmeye çalışıldığına vurgu yaptı. Eker, "Bu sabotajların büyük çoğunluğu FETÖ kaynaklıydı. Bu çerçevede FETÖ'nün PKK ve diğer terör örgütleriyle farklı noktalarda iş birliği yaptığını da vurgulamak lazım." diye konuştu.

'BİZİM S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerine ihtiyacı olduğunun altını çizen Eker, "Bizim bir hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Burası kesin. Biz bunu ABD ile çözelim, onlardan alalım dedik ama olmadı. 17 ay sürdü bize dönmeleri." dedi. Eker ayrıca, Türkiye'nin S-400 meselesinden kaynaklı teknik sorunların çözülebilmesi için yaptığı komisyon önerisinin halen masada olduğunu hatırlattı.