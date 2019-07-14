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01:26 14 Temmuz 2019
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    ABD Temsilciler Meclisi sözcülüğüne seçilen Nancy Pelosi'nin ilk konuşması

    ABD Temsilciler Meclisinden 733 milyar dolarlık savunma bütçe tasarısına onay

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
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    ABD Temsilciler Meclisi 733 milyar dolarlık 2020 savunma bütçe tasarısını kabul ederken, tasarıya eklenen bir madde, ABD'nin Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasını öngörüyor.

    Demokratların çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) 197 hayır oyuna karşı 220 evet oyuyla kabul edildi.

    Mark Esper
    © REUTERS / FRANCOIS WALSCHAERTS
    ABD Savunma Bakan Vekili: Türkiye'ye S-400 teslimatının farkındayız, F-35'e dair pozisyonumuz değişmedi

    Tüm Cumhuriyetçi vekillerin tasarıya karşı oy kullandığı oylamada bazı Demokrat vekiller de "savunma bütçesinin artırılmasını" gerekçe göstererek tasarıya hayır oyu verdi.

    TRUMP VETO EDECEĞİNİ AÇIKLADI

    Söz konusu tasarı, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar için talep ettiği fonu kesmesi sebebiyle dikkati çekerken, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da tasarının aynı şekilde kabul edilmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

    Tasarı ayrıca, Trump'ın Kongrenin onayı olmaksızın İran'a yönelik herhangi bir askeri eyleme girişmesine engel olan bir maddeyi de içeriyor. Trump, birkaç gün önceki açıklamasında, Meksika sınırına duvar için istediği fonu kesen bir savunma bütçe tasarısını veto edeceğini belirtmişti.

    TASARIDA F-35 MADDESİ

    ABD Senatosu
    © AP Photo / Mike Groll
    ABD Senatosundan 750 milyar dolarlık savunma bütçesine onay
    Tasarıda, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alması durumunda F-35 uçaklarının teslimatının durdurulmasını öngören ilgili madde de aynen korundu.

    Tasarıda ayrıca, ABD'nin Türkiye'ye Patriot füze sistemlerini satması konusunda iki ülke arasında gerekli süreçlerin devamını teşvik eden bir madde de yer aldı.

    'GÜNEY KIBRIS'A AMBARGO KALDIRILSIN' MADDESİ EKLENDİ

    Öte yandan, savunma bütçesine Cumhuriyetçi David Cicilline'in önerisiye eklenen bir madde, ABD tarafından Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'ne uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını öngörüyor.

    Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarının yasalaşması için Trump'ın masasına gitmeden önce aynı şekilde Senato'dan da geçmesi gerekiyor.

    © AFP 2019 / Brendan Smialowski
    ABD: Türkiye'nin Kıbrıs sularında sondaj faaliyeti yürütmesi son derece endişe verici

    Senatoda söz konusu 2020 NDAA tasarısında ne gibi değişikliklerin yapılacağı merak konusu olurken, iki tasarının farklı şekilde geçmesi halinde ortak komisyonun tasarıya son halini vereceğine işaret ediliyor.

    ABD, 1987'den bu yana Güney Kıbrıs'a silah ambargosu uyguluyor.

    ABD Dışişleri Bakanlığı geçen hafta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden ve Yavuz sondaj gemisinin Karpaz açıklarına ulaşmasından endişe duyduğunu açıklamış, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı söz konusu açıklamaya sert şekilde tepki göstermişti.

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    Etiketler:
    F-35, Güney Kıbrıs, Türkiye, Savunma bütçesi, ABD Temsilciler Meclisi, ABD
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