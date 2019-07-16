ABD Güney Kaliforniya'nın sahil kesiminde büyük bir yunus sürüsü, kendilerini görüntüleyen insanlara çok yakın mesafede yüzdü. Görüntüleri kaydeden kişi ise, "Okyanusun canlı olduğunu ve onu korumamız gerektiğini hatırlatan harika bir andı" ifadeleriyle açıkladı.

ABD Güney Kaliforniya'da insanların çok yakınında yüzen büyük bir yunus sürüsü görüntülendi.

ABC'de yer alan habere göre, Laguna Sahili'nin batı kesiminde Chuck Patterson kaydedilen görüntülerde, çok sayıda yunusun bir anda deniz yüzeyine çıkarak yüzmeye başladıkları görülüyor.

"Aniden ortaya çıktılar" diyen Patterson, "Sahile doğru giderlerken bize eşlik ediyor gibilerdi" ifadelerini kullandı.

Patterson'un şahit olduğu görüntüler ve yaşadığı mutluluk ise görüntülere yansıdı.

ABD'de kalabalık bir yunus sürüsü balıkçılarla birlikte yüzdü: Onları saatlerce izleyebilirdiniz https://t.co/blwwBt04fj pic.twitter.com/HKrcoGfcET — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 16, 2019

​'MUHTEŞEM BİR ŞEYDİ'

Sürüyle yaklaşık 25 dakika geçirdiklerini söyleyen Petterson "Ne kadar hızlı yüzdüklerini görmek oldukça etkileyiciydi" dedi.

Karşılaştıkları sürünün 'doğanın güzelliği konusunda insana farklı bir perspektif kazandırdığını' söyleyen Petterson ayrıca şunları söyledi:

"Muhteşem bir şeydi. Bu aynı zamanda, okyanusun canlı olduğunu ve böyle sihirli anları görmek için doğayı daha fazla korumamız gerektiğini gösteren bir şey. Bu beni iyi hissettiren anlardan biriydi. Onları saatlerce izleyebilirdiniz."

ABD'nin Güney Kaliforniya sahilinin dünyada en çok yunus barındıran bölgeler arasında olduğu biliniyor.

Uzmanlara göre bu bölgede 10 bin yunusluk sürüler görmek dahi mümkün.