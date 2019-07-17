Pentagon: Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecini başlatıyoruz

Bakanlık Müsteşarı Ellen Lord, "Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecini başlatıyoruz" açıklamasını yaptı.

Lord, açıklamanın devamında, "Türkiye bu kararından dolayı iş imkanlarını ve ekonomik fırsatları kaybedecek. F-35 programıyla bağlantılı 9 milyar dolarlık bir kayıp olacak" dedi.

"Türkiye yakın bir NATO müttefiki olmaya devam ediyor ve askeri ilişkimiz güçlü. Türkiye ile ilişkimiz çok katmanlı ve F-35 ortaklığının ötesine uzanıyor" denilen açıklamada, "Türkiye’nin programdan çıkarılması 500 ila 600 milyon dolara mal olacak. Şu an Türkiye'nin programdan çıkarılması ile oluşan parça açığını doldurmaya odaklanmış durumdayız" ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan Türkiye'nin NATO çerçevesindeki eylemlerine kısıtlama getirildiği bildirilen açıklamada, 31 Temmuz 2019 itibarıyla ABD'de eğitim gören pilot ve teknisyenler ülkeyi terk edeceği belirtildi.

Pentagon'daki basın toplantısında "Türkiye NATO üyesi olarak kalmaya devam edecek mi?" sorusuna yetkili, "Türkiye köklü bir NATO üyesi, bu bizim verebileceğimiz bir karar değil" yanıtını verdi.

LIVE: Senior defense officials brief reporters at the Pentagon on Turkey and the F-35. https://t.co/08Pp1IB1ck — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) July 17, 2019

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