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01:50 18 Temmuz 2019
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    Actor Kevin Spacey

    Oscar ödüllü oyuncu Spacey hakkındaki taciz davası düşürüldü

    © AFP 2019 / Saul LOEB
    ABD
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    Amerikalı aktör Kevin Spacey'nin, cinsel taciz suçlamasıyla Nantucket Bölge Mahkemesinde yargılandığı davanın düşürülmesine karar verildi.

    Kevin Spacey
    © Fotoğraf : Netflix
    Spacey hakkındaki taciz davasında feragat
    Cape and İslands Bölge Savcısı Michael O'Keefe, mahkemede "şikayetçi ve tanığın bulunamaması nedeniyle" suçlamayı bıraktıklarını açıkladı.

    Mahkeme, bunun üzerine davanın düşürülmesine karar verdi.

    Oscar ödüllü oyuncu Spacey'i, bir barda kendisine tacizde bulunmakla suçlayan Will Little, yaklaşık 10 gün önce avukatı Mitchell Garabedian aracılığıyla yaptığı açıklamada, davadan feragat ettiğini duyurmuştu. 

    SPACEY HAKKINDAKİ TACİZ İDDİALARI

    Cape and İslands Bölge Savcısı O'Keefe, 2018'in Aralık ayında yaptığı açıklamada, Spacey'nin, 2016'da Massachusetts eyaletinde 18 yaşındaki bir erkeğe tacizde bulunmak suçlamasıyla 7 Ocak'ta hakim karşısına çıkacağını duyurmuş ve Spacey'nin suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söylemişti.

    Kevin Spacey ise hakkındaki suçlamayla ilgili bir video yayımlayarak "Yapmadığım şeylerin bedelini kesinlikle ödemeyeceğim" ifadesini kullanmıştı.

    Spacey'nin kariyeri, önceki yıl, geçmişte cinsel tacize uğramış kadınların başlattığı "Ben de" (#MeToo) hareketi ve Amerikalı aktör Anthony Rapp'in 1986'da 14 yaşındayken, Spacey'nin evinde kendisini taciz ettiğine dair iddiaları dile getirmesinin ardından tepetaklak olmuştu. 

    Yapım şirketi Netflix, aktörün popüler televizyon dizisi "House of Cards"taki rolüne son vermiş, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi aktöre vermeyi planladığı Emmy Ödülü'nü geri çekmişti. Spacey'nin menajeri ve basın temsilcisi de aktörle yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.

    Etiketler:
    Taciz, Kevin Spacey, Oscar, ABD
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