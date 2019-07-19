51. Bölge'yi basmayı planlayan vatandaşlara destek büyüyor: Dışarı çıkan uzaylılara bedava bira

ABD'de Facebook üzerinden örgütlenen ve 51. Bölge'yi basmayı planlayan yüzbinlerce insana destek büyüyor. Son olarak, plana ABD'nin ünlü bira markalarından Bud Light, "Dışarı çıkan uzaylıya bedava bira" sloganıyla destek oldu.

ABD’de sayıları 850 bini geçen ve giderek artmaya devam eden vatandaşlar, Facebook’ta bir etkinlikte örgütlenerek ABD ordusunun Nevada Çölü’ndeki 51. Bölge adlı üssüne baskın düzenlemeye karar vermişti.

ABD hükümetini ise, bu kararı 'ordunun hazır beklediğini' söyleyerek cevaplamıştı.

Yaşanan bu 'uzaylı tartışmalarına' ABD'nin en popüler bira markalarından olan Bud Light da dahil oldu.

Resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan şirket, önce 51. Bölge'yi basma işinin 'sponsoru olmadıklarını' yönünde bir açıklamada bulundu.

We’d like to be the first brand to formally announce that we will not be sponsoring the Area 51 raid. — Bud Light (@budlight) July 15, 2019

​Ancak, söz konusu paylaşımdan sonra yeni bir açıklama daha yapan şirket, bu sefer "Boşverin, bölgeden çıkan her uzaylıya bedaba Bud Light" ifadelerini kullandı.

Screw it. Free Bud Light to any alien that makes it out. https://t.co/AOWOYL3Oyp — Bud Light (@budlight) July 17, 2019

Öte yandan Bud Light, '51. Bölge Özel Ürünü' ismiyle, üzerinde uzaylı tasvirleri bulunan yeni bir şişe tasarımı yayınladı.

Area 51 Special Edition. 👽 pic.twitter.com/8wGbSLqY6r — Bud Light (@budlight) July 17, 2019

​Bunun üzerine, tasarımı satın alıp alamayacaklarını soran bir sosyal medya kullanıcısına cevap veren şirket, "51 bin retweet gelirse bunu gerçekleştiririz" cevabını paylaştı.

51K RTs and we'll make it happen. — Bud Light (@budlight) July 17, 2019

​Bud Light tarafından başlatılan bu akım, diğer başka ünlü isimlerin uzaylılar için 'kampanyalarını' ilan etmelerine yol açtı.

ABD'de yemek programları yapan Guy Fieri de, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "51. bölgedekiler için yeni tarifler üzerinde çalışıyorum. radyoaktif pirzolalar çok güzel görünüyor" ifadelerini kullandı.

Workin’ on some new recipes for the folks inside Area 51 👽 The Radioactive Ribs are lookin’ goooooood 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/gW9GFqnvvQ — Guy Fieri (@GuyFieri) July 16, 2019

Müzisyen Lil Nas X ise, 'Old Town Road' şarkısını yeniden yorumlayarak 51. Bölge'ye uyarladı. Şarkının çizgi klibinde ise Thanos ve Keanu Reeves de yer aldı.

Musician Lil Nas X released an Area 51-themed remix of his video, featuring Thanos and Keanu Reeves, because of course it does.

Aktör Danny Trejo da kampanyaya verdiği desteği Twitter hesabından açıkladı.

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