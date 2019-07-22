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11:05 22 Temmuz 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan- Donald Trump

    Senatörler yaptırım için bastırıyor ama WSJ'ye göre Trump, Erdoğan'a bu konuda güvence verdi

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    ABD
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    ABD’li senatörler, S-400 alımı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanması konusunda Başkan Donald Trump’a yönelik baskılarını artırırken Wall Street Journal, Trump’ın bundan kaçındığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu konuda güvence verdiğini iddia etti.

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    Trump: Şu anda Türkiye'ye yaptırım konusuna bakmıyoruz
    Rusya’dan S-400 sevkiyatının başlamasının ardından gözlerin çevrildiği ABD’de, Başkan Donald Trump’a yönelen Türkiye'ye karşı yaptırım uygulaması yolunda baskılar artıyor.

    Trump’ın, Beyaz Saray’da bir grup senatörle yarın bir araya gelerek olası yaptırımları görüşmesi bekleniyor.

    ABD geçen hafta Rus yapımı S-400 füzelerini satın aldığı gerekçesiyle Türkiye’yi ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 programından çıkarmak için düğmeye basmıştı.

    Bunun ardından Cumhuriyetçi senatörler, Ankara’ya yaptırım çağrısı yapan bir önergeyi Senato’ya sunmuştu.

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere 'Türkiye' daveti
    Trump da Cumhuriyetçi senatörlere davetiye göndermiş ve önde gelen isimleri Türkiye yaptırımlarıyla ilgili toplantı yapmak üzere Beyaz Saray’a davet etmişti.

    Beyaz Saray da Kongre üyelerine gönderdiği mesajda, Trump’ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a danıştıktan sonra karar vereceğini belirtti. Ayrıca konunun başkanlık yetkisi dahilinde olduğunu vurguladı. İki ismin de yaptırımdan yana olduğu biliniyor.

    WSJ: ERDOĞAN’A ‘YAPTIRIM YOK’ GÜVENCESİ VERDİ

    Mevlüt Çavuşoğlu - Mike Pompeo
    © AA / Cem Özdel
    ABD'den Pompeo-Çavuşoğlu görüşmesi açıklaması: 'S-400'ler bizi hayal kırıklığına uğrattı'
    Ancak Donald Trump’ın danışmanlarına Türkiye’ye yaptırım uygulamaktan kaçınmak istediğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu yönde güvence verdiğini söylediğini yazdı.

    Wall Street Journal, bu iddiasını görüşmeler hakkında bilgi sahibi Amerikalı ve yabancı kaynaklara dayandırdı.

    Haberde, Erdoğan’ın Haziran ayında Japonya’daki G20 Zirvesi sırasında Trump ile yaptığı görüşmede S-400’ler konusundaki tansiyonu düşürmeye çalıştığı belirtildi.

    CNN DE DİLE GETİRMİŞTİ

    © AFP 2019 / MANDEL NGAN
    Oval Ofis'teki S-400 zirvesinin perde arkası: Trump Türkiye'ye yaptırım için oyaladı, Cumhuriyetçiler bile anlamadı
    Daha önce de CNN tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Rusya’dan Türkiye'ye S-400 sevkiyatının başlaması üzerine ABD’li yetkililer tarafından yapılan toplantıda, Dışişleri Bakanı Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’ın yaptırım konusunda bastırdığı ancak Başkan Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkisini bir şekilde koruyabilmek adına ağırdan aldığı belirtilmişti.

    CNN, bu toplantıdan sonra yapılması planlanan basın toplantısının iptal edildiğini hatırlatmıştı.

     

     

     

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    Etiketler:
    Wall Street Journal, John Bolton, senatörler, Mike Pompeo, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Yaptırım, Rusya, S-400, Türkiye, ABD
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