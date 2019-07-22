ABD İçgüvenlik Bakanlığı sunar: Putin, ananaslı pizza tartışması üzerinden Amerikalıları bölmeye çalışıyor

ABD'deki Rusyafobinin yeni bir yansıması, İçgüvenlik Bakanlığı Sibergüvenlik ve Altyapı Güvenlik Kurumu'ndan geldi. Kurumun yayımladığı broşürde, Rus casusların Amerikalılar arasındaki ananasın pizza malzemesi olup olmadığı tartışmasını kullanarak ABD'de ayaklanma çıkarmaya çalıştığını ortaya attı.

Eski FBI Başkanı da olan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına dair hiçbir kanıt bulamadığını rapor etmesine rağmen, bu kez de İçgüvenlik Bakanlığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in pizzayı kullanarak ABD'yi yıkmaya çalıştığını iddia etti.

Bakanlığın Sibergüvenlik ve Altyapı Güvenlik Kurumu'nun web sitesinden de yayımladığı tek sayfalık bir broşürde Rus istihbarat ajanlarının Amerikalıları bölmek için gizli faaliyetler yürüttüğü ve bu amaçla pizza tercihleriyle ilgili keskin ayrılıkları kullandığı öne sürüldü.

"Ananas Savaşı: Yabancı müdahaleyi beş adımda anlamak" başlığını atan Sibergüvenlik ve Altyapı Güvenlik Kurumu, altında "Rusya ya da başka bir ulusun pizza malzemelerine yönelik enformasyon operasyonlarını aktif şekilde yürüttüğüne dair bugüne dek elde kanıt yoktur" diye ekledi.

Kurum, sunumunu şöyle devam ettirdi. "Bu infografik geçmişte ABD'deki bölünmeleri suistimal etmek için nasıl enformasyon operasyonları yürütüldüğünün bir ilüstrasyonudur."

ABD'de ananasın gerçek bir pizza malzemesi olup olmadığına dair hararetli tartışmayı örnek veren Sibergüvenlik Kurumu, Rus casusların sosyal medyadaki bot hesapları bu tartışmaya atıf yapan hesaplara çevirdiğini öne sürdü.

Bot hesapların Amerikalılar arasındaki bu sağlıklı tartışmaları kötü enformasyon kullanarak kavgaya çevireceği, insanları trolleyeceği, çarpıtmalarla kutuplaştırmayı körükleyeceği iddiasını ortaya atan Sibergüvenlik Kurumu, Rus casusların bir sonraki adımda bu savları anaakım medyaya taşıyacağı ve ardından gerçek dünyada bölünmeleri daha derinleştirecek şekilde protestolar düzenlenmesini sağlayacağı ya da bunları finanse edeceğini ileri sürdü.

Ancak Rusya liderliğinin pizzada ananas olur mu olmaz mı tartışması üzerinden ABD'de isyan çıkaracağı iddiası sosyal medyada alay konusu olmakta gecikmedi.

Sosyal medya kullanıcıları, İçgüvenlik Bakanlığı'nın broşürünü Türkiye'deki hiciv haber sitesi Zaytung'un ABD'deki öncülü olan The Onion'un aspagaraslarına benzetti.

The U.S. Department of Homeland Security (DHS) is warning that Russian agents could seek to further divide Americans by exploiting U.S. passions over whether pineapple belongs on pizza.



( No, sadly it's not @TheOnion.)

https://t.co/Tcw3zeltkf pic.twitter.com/hbWhKoKaR0 — Mats ☮ Nilsson (@mazzenilsson) July 20, 2019

​Kurum, ülkenin gerçek sorunlarına odaklanmak yerine hezeyanlara kapılmak için vergi mükelleflerinin parasını harcamakla suçlandı.

Your tax dollars at work again: DHS warns of Russian efforts to divide America over pineapple pizza -- sort of - ABC News - https://t.co/5NyU5U6Dpm via @ABC — Laurie Calhoun (@laurielcalhoun) July 20, 2019

What happens when an Agency is simultaneously over-funded and under-staffed in terms of competency.

DHS warns of Russian efforts to divide America over pineapple pizza -- sort of - ABC News - https://t.co/1nm4w5dSLX via @ABC — in lumine luceam (@stt1887) July 20, 2019

​Broşürü ciddi ciddi haber yapan ABC News kanalı da eleştirilerden nasibini aldı. Voltaire'in "Seninle aynı fikirde değilim ancak senin fikrini özgürce söyleme hakkını ölümüne savunurum" sözüne de atıf yapıldı: "Pizzaya ne koyduğun konusunda seninle hemfikir olmayabilirim ama senin onu yeme hakkını ölümüne savunurum."

pic.twitter.com/GYm07xIJhv — Dan Taxation Is Theft Behrman (@DanForTexas) July 20, 2019

​"2-10 milyon yasadışı seçmen var ve İçgüvenlik Bakanlığı ananaslı pizzanın seçimlerimizi etkilediğinden ciddi ciddi endişeleniyor. Ve ABC de bunu ciddi ciddi haber yapıyor. Beni ışınlayın" tepkisi geldi.

2-10 million illegal voters, and DHS is seriously concerned about pineapple pizza affecting our elections.



And ABC seriously reports it.



Beam me up. https://t.co/Lh7CiDPoW3 — Honey Badger (@SalsaPrice) July 21, 2019

Dalga geçenlere Avrupalılar da katıldı: "Alman ulusu Nutella'nın tereyağıyla yenilip yenilemeyeceği sorusu yüzünden bölünmüş durumda. Artık biliyorum: Ruslar bu mesele üzerinden ulusumuzu bölmek istiyor."

The German nation is divided over the question of whether Nutella can be eaten with butter.



Now I know: the Russians want to divide our nation because of this question.https://t.co/8kf1gDcb3q — BakuninsTraum (@BakuninsT) July 21, 2019

​Acı siyasi eleştiriler de eksik olmadı.

"İçgüvenlik Bakanlığı'nın uyarısı, Amerikalılara, 'Keskin görüşleriniz varsa Rusların bize yaptırmak istediğini yerine getiriyorsunuz. Gösterilere giderken de dikkatli olun, çünkü Ruslar organize etmiş olabilir' demek istiyor. Açıkça bizi uysal ve itaatkar yapmaya çalışıyorlar."

So this DHS warning is trying to tell Americans that if we hold strong opinions, we're only doing what the Russians want us to. Also, be careful you don't go to any demonstrations because these might be organized by "the Russians." Clearly intended to make us docile and obedient. — Empire in Decline (@compliancecamp) July 21, 2019

"Maalesef ülkeyi kontrol edenlerin tümden psikozda olduğunu gösteriyor. Halk içinde korku ve paranoya yaratma çabaları gerçekten sınır tanımıyor. Orwellyan propaganda 21. yüzyıl Amerikası'nda kanlı canlı ve hayatta."

I was hoping this was satire but sadly its it's not. Unfortunately it shows the complete psychosis of those controlling the country. Their efforts to create fear and paranoia among the public really knows no bounds. Orwellian propaganda is alive and well in 21st century America. — 🌹Ms Rutabaga ✌️☮️ 🕊️ 🐝 🌎 (@rutabaga_ms) July 20, 2019

"İşlerini onların yerine halleden böyle organizasyonlar varken Rusların Amerikalıları bölmeye ihtiyacı yok."