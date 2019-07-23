ABD polisi: Hava çok sıcak, suç işlemeyin

Meksika körfezinden gelen yüksek basınçlı ısı ve nem dalgası ABD’nin büyük bir kısmını etkisi altına aldı. Ulusal Meteoroloji Servisi'nden yapılan açıklamada sıcakların haftasonu birçok bölgede 32 santigrat dereceden aşağı düşmeyeceğini hatırlatarak, halkın gerekli önlemleri alması ve etraflarındaki komşularını kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Massachusetts eyaletine bağlı Braintree Polis Departmanı'ndan ise ilginç bir uyarı geldi.

Braintree polisi, 'suç işleme düşüncesinde olanlara' uyarıda bulunarak, "Aşırı sıcaklarda suç işlemek çok tehlikeli" dedi.

Departmanın Facebook hesabından paylaşılan uyarıda "Evinizde kalın, klimayı açın, Stranger Things dizisinin üçüncü sezonunu izleyin, FaceApp ile oynayın, bodrum katınızda karate yapın" ifadeleri kullanıldı.