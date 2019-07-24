Bijan Rafiekian, Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'de yasa dışı lobi faaliyeti yürütmekten suçlu bulundu

BBC'nin haberine göre Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'den yasa dışı lobi faaliyetleri yürütmekle suçlanan İran ve Amerikan vatandaşı Bijan Rafiekian bugün jüri tarafından suçlu bulundu. Rafiekian'ın davası 15 Temmuz 2019'da Virginia'da başlamıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre geçmişte eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in iş ortağı olan Rafiekian, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

İnternet haber sitesi Politico, Rafiekian'ın davada suçlu bulunsa bile daha az ceza almasının beklendiğini yazdı.

Flynn, Başkan Donald Trump adına seçim kampanyalarının devam ettiği bir dönemde, o dönemki iş ortağı Bijan Rafiekian ile birlikte, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Kamil Ekim Alptekin'in Hollanda merkezli şirketi aracılığıyla Türk hükümeti adına Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için 600 bin dolar karşılığında bildirimde bulunmadan lobi faaliyetleri yürütmekle suçlanmıştı.

Amerikan basını, davada "işbirlikçi" olarak adı geçen Flynn'in ise tanık olarak mahkemeye çağrılmayacağını bildirdi.

Aralık 2018'de Rafiekian ve Alptekin'e Türkiye hükümeti adına Fethullah Gülen'in iadesi için "komplo kurmak" ve "yabancı bir devlet adına kayıtdışı temsilci olarak hareket etmek" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

İddianamede Alptekin'e yönelik bir de ayrıca ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) "yalan beyanda bulunmak" suçlaması yer alıyor. Rafiekian ve Alptekin suçlamaları reddediyor.

ABD basınına göre Rafiekian'ın avukatları, müvekkillerine yönelik suçlamaların sadece Flynn'in Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin soruşturmada suçlamalar yöneltilmesinden sonra verdiği ifadesine dayandığını belirterek, davanın düşürülmesini istiyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI: TÜRKİYE'YE YÖNELİK KARALAMA KAMPANYASI



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in konuyla ilgili bir haberine verdiği yanıtta, "Türkiye'yi haksız yere ABD'deki düzenlemelerden kaçınmak için komplo kurmakla suçlama girişimlerinden derin endişe duyuyoruz" dedi.

Fahrettin Altun açıklamasında, Türkiye'ye karşı "karalama kampanyası" yürütüldüğünü vurguladı.

My statement to the AP on the smear campaign against Turkey in the United States:



“We are deeply concerned about ongoing attempts to falsely accuse Turkey of engaging in a conspiracy to evade United States regulations." pic.twitter.com/hZLJ9vpsLA — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 13, 2019

Altun'ın açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"ABD'ye karşı komplo kuracağımız fikri akıl dışı. Türkiye Cumhuriyeti Amerikalı şirketlerle on yıllarca çalıştı ve bu meşru bağlantıları yetkililere bildirdi. ABD'de suç işleme veya yasa dışı hareket etme suçlamalarını kesin bir şekilde reddediyoruz...

"Bugüne kadar, ABD'nin Türkiye'de yakın zamanda adli kovuşturmaları etkileme çabalarına rağmen, Türkiye ABD'deki yargı sürecine saygısından ötürü sessizliğini korudu. Ancak Amerikalı yetkililer dezenformasyona yenik düştü.

"Darbe girişiminin 3. yıl dönümü olan Pazartesi günü başlayacak davanın iddianamesinde savcıların Gülen'i olumlu bir şekilde tasvir etmesi bunun kanıtı. Büyük bir terör saldırısının failini bir kurban olarak değerlendirmek ve sunmak ahlâksızca".