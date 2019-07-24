Kayıt
02:50 24 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Bijan Rafiekian

    Bijan Rafiekian, Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'de yasa dışı lobi faaliyeti yürütmekten suçlu bulundu

    © AFP 2019 /
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 17

    BBC'nin haberine göre Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'den yasa dışı lobi faaliyetleri yürütmekle suçlanan İran ve Amerikan vatandaşı Bijan Rafiekian bugün jüri tarafından suçlu bulundu. Rafiekian'ın davası 15 Temmuz 2019'da Virginia'da başlamıştı.

    Michael Flynn
    © REUTERS / Carlos Barria
    ABD'de Türkiye-ABD İş Konseyi'nin eski başkanı Ekim Alptekin hakkında iddianame
    BBC Türkçe'nin haberine göre geçmişte eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in iş ortağı olan Rafiekian, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

    İnternet haber sitesi Politico, Rafiekian'ın davada suçlu bulunsa bile daha az ceza almasının beklendiğini yazdı.

    Flynn, Başkan Donald Trump adına seçim kampanyalarının devam ettiği bir dönemde, o dönemki iş ortağı Bijan Rafiekian ile birlikte, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Kamil Ekim Alptekin'in Hollanda merkezli şirketi aracılığıyla Türk hükümeti adına Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için 600 bin dolar karşılığında bildirimde bulunmadan lobi faaliyetleri yürütmekle suçlanmıştı.

    Amerikan basını, davada "işbirlikçi" olarak adı geçen Flynn'in ise tanık olarak mahkemeye çağrılmayacağını bildirdi. 

    Aralık 2018'de Rafiekian ve Alptekin'e Türkiye hükümeti adına Fethullah Gülen'in iadesi için "komplo kurmak" ve "yabancı bir devlet adına kayıtdışı temsilci olarak hareket etmek" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

    İddianamede Alptekin'e yönelik bir de ayrıca ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) "yalan beyanda bulunmak" suçlaması yer alıyor. Rafiekian ve Alptekin suçlamaları reddediyor.

    ABD basınına göre Rafiekian'ın avukatları, müvekkillerine yönelik suçlamaların sadece Flynn'in Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin soruşturmada suçlamalar yöneltilmesinden sonra verdiği ifadesine dayandığını belirterek, davanın düşürülmesini istiyor. 

    CUMHURBAŞKANLIĞI: TÜRKİYE'YE YÖNELİK KARALAMA KAMPANYASI

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in konuyla ilgili bir haberine verdiği yanıtta, "Türkiye'yi haksız yere ABD'deki düzenlemelerden kaçınmak için komplo kurmakla suçlama girişimlerinden derin endişe duyuyoruz" dedi.

    Fahrettin Altun açıklamasında, Türkiye'ye karşı "karalama kampanyası" yürütüldüğünü vurguladı.

    Altun'ın açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı:

    "ABD'ye karşı komplo kuracağımız fikri akıl dışı. Türkiye Cumhuriyeti Amerikalı şirketlerle on yıllarca çalıştı ve bu meşru bağlantıları yetkililere bildirdi. ABD'de suç işleme veya yasa dışı hareket etme suçlamalarını kesin bir şekilde reddediyoruz...

    "Bugüne kadar, ABD'nin Türkiye'de yakın zamanda adli kovuşturmaları etkileme çabalarına rağmen, Türkiye ABD'deki yargı sürecine saygısından ötürü sessizliğini korudu. Ancak Amerikalı yetkililer dezenformasyona yenik düştü.

    "Darbe girişiminin 3. yıl dönümü olan Pazartesi günü başlayacak davanın iddianamesinde savcıların Gülen'i olumlu bir şekilde tasvir etmesi bunun kanıtı. Büyük bir terör saldırısının failini bir kurban olarak değerlendirmek ve sunmak ahlâksızca".

    Etiketler:
    Michael Flynn, Lobi, Fethullah Gülen, Türkiye, ABD, Bijan Rafiekian (Bijan R. Kian)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Sivastopol’de düzenlenen 'Karadeniz’in İncisi' güzellik yarışmasından kareler
    Karikatür
    'Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor'
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet