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23:13 25 Temmuz 2019
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    ABD'de federal hükümet idam cezası infazlarını yeniden getiriyor

    ABD'de federal hükümet idam cezası infazlarını yeniden getiriyor

    © AA /
    ABD
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    ABD Adalet Bakanlığı, federal hükümetin 2003 yılından bu yana ilk kez idam cezası alan mahkumların infazlarına yeniden başlayacağını duyurdu.

    İran bayrağı
    © AP Photo / Ronald Zak
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    ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 16 yıllık aradan sonra federal hükümetin idam cezası alan mahkumların infazlarına yeniden başlayacağı bildirildi. Karara Demokratlar ve Birleşmiş Milletler (BM) tepki gösterdi.

    ABD Adalet Bakanı William Barr'ın talimatına atıfta bulunulan açıklamada, federal hükümetin 2003'ten sonra ilk kez idam cezası infazlarını uygulamaya başlayacağı kaydedildi.

    Açıklamada, halen infaz listesinde bulunan ve çocuk öldürmekten suçlu bulunan 5 idam cezası alan mahkum için Federal Ceza İnfaz Kurumlarına hemen talimat gönderildiği, söz konusu 5 infazın aralık ayından itibaren 6 hafta içinde gerçekleştirileceği belirtildi.

    Aynı açıklamada Adalet Bakanı Barr'ın, "Kongre, halkın temsilcisi olan her iki kanadın da yasama süreçleriyle kabul ettiği ve Başkan'ın da imzaladığı idam cezasını onaylamıştır." şeklindeki ifadelerine de yer verildi.

    Bakanlık, idam cezası alan 62 federal mahkumun infaz listesinde bulunduğu bilgisini paylaşarak, infaz işlemlerine devam edileceği sinyalini verdi.

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    © AP Photo / Mark Schiefelbein
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    TRUMP İSTİYOR, DEMOKRATLAR KARŞI ÇIKIYOR

    Söz konusu kararın, 2020'deki başkanlık seçimleri öncesinde özellikle uyuşturucu kartelleri ve adam öldürme suçlarına karışan çeteler için idam cezası isteğini dile getiren ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratlar arasındaki tartışmaları alevlendirmesi bekleniyor.

    Nitekim, Demokrat başkan aday adaylarının neredeyse tamamı, başkan seçilmeleri halinde idam cezasını ilgili federal kanunlardan çıkarmayı vadediyor. Buna karşı çıkan Trump ise idam cezasının uygulama alanının genişletilmesini istiyor.

    Senato Adalet Komitesinin Demokrat üyesi Dianne Feinstein, federal hükümetin büyük bir yanlış yaptığını savunurken, Demokrat başkan aday adayları da açıklamalarıyla karara tepki gösterdi.

    BM'DEN DE TEPKİ GELDİ

    Öte yandan, BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq da federal hükümetin idam cezasının uygulanması yönündeki kararına tepki gösterdi.

    Fas bayrağı
    © Sputnik / Наталья Селиверстова
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    Haq, BM'nin dünyanın neresinde olursa olsun idam cezasının uygulanmasına karşı olduğunu ve bütün ülkelerin bu uygulamaya kesinlikle son vermesi gerektiğini söyledi.

    ABD'de halen 29 eyalette idam cezası uygulanıyor ve federal kanunlara göre cezalar "pentobarbital" adlı zehirli iğne kullanılarak infaz ediliyor.

    Ülkede federal mahkemeler idam cezası vermeye devam etse de 2003'ten bu yana infazlar uygulanmıyordu.

    Etiketler:
    Federal yapı, Donald Trump, İdam, ABD
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