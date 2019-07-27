ABD’nin Indiana eyaletine bağlı Jeffersonville şehrinde yaşayan 38 yaşındaki Joseph Oberhansley, eski kız arkadaşı Tammy Joe Blanton’ı bıçaklayarak öldürmek ve testereyle kafatasını açtığı maktülün beynini, kalbini ve akciğerini yemekle suçlandı.

Hakkındaki suçlamalara göre Oberhansley, 46 yaşındaki kurbanın kafatasını kesip beynini çıkarmak için elektrikli testere kullandı. Mahkeme huzuruna çıkarılan vahşi adamın sevgilisinin beynini, kalbini ve akciğerlerini yediği ifade edildi.

MASUM OLDUĞUNU SAVUNDU, DAVA HAKKINDA ‘SAÇMALIK’ DEDİ

Polis, Oberhansley’in kan donduran eylemleri itiraf ettiğini duyurmuştu. Fakat Clark County Mahkemesi’nde yapılan ön duruşmada Oberhansley, masum olduğunu savundu. Kendisine yönelik davayı “saçmalık” olarak nitelendiren adam, mahkemede avukatlarının “sakin ol” uyarılarına da kulak asmadı.

Ekim 2017’de Oberhansley’nin yargılanmak için cezai ehliyetinin olmadığına karar verilmişti. Fakat yargıç geçen kasım ayında, akıl hastanesinde gördüğü tedavinin ardından zanlının yargılanabileceği yönünde hüküm kurmuştu.

Tammy Jo, Eylül 2014’te beyninin bir bölümü çıkarılmış halde bir kamp çadırının altında bulunmuştu.

Mahkûm olması halinde müebbet hapis alması beklenen Oberhansley’nin yargılanmasına 17 Ağustos’ta devam edilecek.

Sevgilisini öldürüp beynini yiyen zanlı hakim karşısına çıktı https://t.co/qHz1ngKY94 pic.twitter.com/HMWDzhhDCg — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 27, 2019

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