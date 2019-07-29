Trump'ın siyah vekille ilgili suçlamaları yine ırkçılık tartışması başlattı

Afro Amerikalı vekil Cummings'in temsil ettiği, siyah nüfusun çoğunlukta olduğu Baltimore şehrinden 'sıçanların istilasına uğramış keşmekeş' diye söz eden Trump, kendisini 'ırkçılıkla' eleştiren Demokrat Partilileri 'ırk kartını oynamakla' suçladı. Hızını alamayıp Cummings için de 'ırkçı' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan bu kez Demokrat Partili vekil Elijah Cummings ve temsilcisi olduğu Maryland eyaletini eleştirirken kullandığı söylemle yine yeni bir tartışma başlattı.

Afro Amerikalı vekil Cummings'in temsil ettiği, siyah nüfusun çoğunlukta olduğu Baltimore şehrinden 'iğrenç, sıçanların ve kemirgenlerin istilasına uğramış keşmekeş' diye söz eden ABD Başkanı, kendisinin politikaları yüzünden göçmenlerin ABD-Meksika sınırında gördüğü muameleyi eleştiren Cummings'in sınır yetkililerine 'gaddar bir zorba' olarak davrandığını iddia etti.

Rep, Elijah Cummings has been a brutal bully, shouting and screaming at the great men & women of Border Patrol about conditions at the Southern Border, when actually his Baltimore district is FAR WORSE and more dangerous. His district is considered the Worst in the USA...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019

....As proven last week during a Congressional tour, the Border is clean, efficient & well run, just very crowded. Cumming District is a disgusting, rat and rodent infested mess. If he spent more time in Baltimore, maybe he could help clean up this very dangerous & filthy place — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019

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ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Denetim Komisyonu Başkanı olan Cummings, Trump'ın gözaltı merkezlerinde göçmenlere reva görülen muamele dahil pek çok politikası hakkında soruşturma açmıştı.

Cummings'i Baltimore'daki sefalet ve geri kalmışlık konusunda hiçbir şey yapmamakla suçlayan Trump, kendisini 'ırkçılıkla' eleştiren Demokrat Partilileri de 'ırk kartını oynamakla' suçladı.

"Cummings'in Baltimore halkı için bu kadar az şey yapabilmesi ne kadar üzücü. İstatistiksel olarak Baltimore hemen her kategoride en sonda geliyor. Cummings Baltimore'un her şeyinden faydalanıp hiçbir şey yapmadı ama artık halk bu konuda giderek bilinçli hale geliyor" değerlendirmesini yapan Trump, şu yorumda da bulundu:

So sad that Elijah Cummings has been able to do so little for the people of Baltimore. Statistically, Baltimore ranks last in almost every major category. Cummings has done nothing but milk Baltimore dry, but the public is getting wise to the bad job that he is doing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2019

​"Demokratlar değerli Afrikan-Amerikan toplumumuz için çok az şey yaparken (onlar üzerinden) hep 'ırk kartını' oynuyorlar. Bugün ABD tarihinin işsizliğin en düşük olduğu dönemindeyiz. Elijah Cummings ise fena halde başarısız oldu."

Trump ırkçılıkla suçlanması karşısında hızını alamayıp Afro Amerikalı Demokrat vekilden 'ırkçı Cummings' diye de söz etti.

If racist Elijah Cummings would focus more of his energy on helping the good people of his district, and Baltimore itself, perhaps progress could be made in fixing the mess that he has helped to create over many years of incompetent leadership. His radical “oversight” is a joke! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2019

Cummings ise Trump'a şöyle yanıt verdi:

"Bay Başkan, ben her gün kendi bölgemdeki evime giderim. Her sabah kalkıp kendi bölgem için mücadele etmeye giderim. Yürütmenin görevini yapıp yapmadığını takip etmek benim anayasal görevim. Ancak seçim bölgem için savaşmak benim ahlaki görevim."

Demokrat Parti'nin en önde gelen isimlerinden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Trump'a şu tepkiyi gösterdi:

"Cummings sivil hakların ve ekonomik adaletin Kongre'de ülkede bir şampiyonudur, Baltimore'da sevilen bir liderdir ve derinden değer verilen bir meslektaşımızdır. Biz ona karşı ırkçı saldırıları reddediyoruz ve kendisinin sağlam liderliğini destekliyoruz."

.@RepCummings is a champion in the Congress and the country for civil rights and economic justice, a beloved leader in Baltimore, and deeply valued colleague. We all reject racist attacks against him and support his steadfast leadership. #ElijahCummingsIsAPatriot https://t.co/2LG8AuQrHh — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 27, 2019

Trump ise Temsilciler Meclisi Başkanı'na şöyle yüklendi:

"Fena halde başarısız olmaktan söz etmişken, Nancy Pelosi’nin temsil ettiği San Francisco'nun başına gelenleri göreniniz var mı? Son zamanlarda tanınır halden çıktı. Çok geç olmadan bir şeyler yapılmalı. Demokratlar Cadı Avı Sahtekarlığı ile boşa uğraşmak yerine Ülkemize odaklanmaya başlamalı."

Someone please explain to Nancy Pelosi, who was recently called racist by those in her own party, that there is nothing wrong with bringing out the very obvious fact that Congressman Elijah Cummings has done a very poor job for his district and the City of Baltimore. Just take... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2019

....a look, the facts speak far louder than words! The Democrats always play the Race Card, when in fact they have done so little for our Nation’s great African American people. Now, lowest unemployment in U.S. history, and only getting better. Elijah Cummings has failed badly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2019

Speaking of failing badly, has anyone seen what is happening to Nancy Pelosi’s district in San Francisco. It is not even recognizeable lately. Something must be done before it is too late. The Dems should stop wasting time on the Witch Hunt Hoax and start focusing on our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2019

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Bu arada bazı Demokrat senatörler de Trump'a tepki gösterdi.

Connecticut eyaletinin Demokrat senatörü Chris Murphy, "Bugün ABD Başkanı'nı Twitter'dan takibi bıraktım çünkü paylaşımları nefret dolu, ırkçı. Her gün bunları okumak günümü mahvediyor, o yüzden burada duruyorum. Bunları yazdığıma inanamıyorum" dedi.

Baltimore bölgesinde yayın yapan The Baltimore Sun gazetesinin yayın kurulu, Trump ile ilgili 'Oval Ofis'e gelmiş en karaktersiz kişi' başlığıyla yayımladığı makalede, "Bir fare olmaktansa birkaç faremizin olması daha iyidir" diye yazdı

2015 yılında Baaltimore'da siyah genç Freddie Gray’in silahsız olmasına ve ellerini kaldırmasına rağmen polis tarafından öldürülmesi, günler süren ve tüm ülkeye yayılan protestoları başlatmıştı.