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    FILE PHOTO: House Oversight and Reform Committee Chair Elijah Cummings (D-MD) chairs a House Oversight and Reform Committee hearing focusing on the Trump Administration's Child Separation Policy on Capitol Hill in Washington, U.S., July 18, 2019. REUTERS/Joshua Roberts/File Photo

    Trump'ın siyah vekille ilgili suçlamaları yine ırkçılık tartışması başlattı

    © REUTERS / Joshua Roberts
    ABD
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    Afro Amerikalı vekil Cummings'in temsil ettiği, siyah nüfusun çoğunlukta olduğu Baltimore şehrinden 'sıçanların istilasına uğramış keşmekeş' diye söz eden Trump, kendisini 'ırkçılıkla' eleştiren Demokrat Partilileri 'ırk kartını oynamakla' suçladı. Hızını alamayıp Cummings için de 'ırkçı' dedi.

    © AP Photo / J. Scott Applewhite
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    ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan bu kez Demokrat Partili vekil Elijah Cummings ve temsilcisi olduğu Maryland eyaletini eleştirirken kullandığı söylemle yine yeni bir tartışma başlattı.

    Afro Amerikalı vekil Cummings'in temsil ettiği, siyah nüfusun çoğunlukta olduğu Baltimore şehrinden 'iğrenç, sıçanların ve kemirgenlerin istilasına uğramış keşmekeş' diye söz eden ABD Başkanı, kendisinin politikaları yüzünden göçmenlerin ABD-Meksika sınırında gördüğü muameleyi eleştiren Cummings'in sınır yetkililerine  'gaddar bir zorba' olarak davrandığını iddia etti.

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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    ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Denetim Komisyonu Başkanı olan Cummings, Trump'ın gözaltı merkezlerinde göçmenlere reva görülen muamele dahil pek çok politikası hakkında soruşturma açmıştı.

    Cummings'i Baltimore'daki sefalet ve geri kalmışlık konusunda hiçbir şey yapmamakla suçlayan Trump, kendisini 'ırkçılıkla' eleştiren Demokrat Partilileri de 'ırk kartını oynamakla' suçladı.

    "Cummings'in Baltimore halkı için bu kadar az şey yapabilmesi ne kadar üzücü. İstatistiksel olarak Baltimore hemen her kategoride en sonda geliyor. Cummings Baltimore'un her şeyinden faydalanıp hiçbir şey yapmadı ama artık halk bu konuda giderek bilinçli hale geliyor" değerlendirmesini yapan  Trump,  şu yorumda da bulundu:

    © AP Photo / Evan Vucci
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    ​"Demokratlar değerli Afrikan-Amerikan toplumumuz için çok az şey yaparken (onlar üzerinden) hep 'ırk kartını' oynuyorlar. Bugün ABD tarihinin işsizliğin en düşük olduğu dönemindeyiz. Elijah Cummings ise fena halde başarısız oldu."

    Trump ırkçılıkla suçlanması karşısında hızını alamayıp Afro Amerikalı Demokrat vekilden 'ırkçı Cummings' diye de söz etti.

    Twitter / @jabinbotsford
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    Cummings ise Trump'a şöyle yanıt verdi:

    "Bay Başkan, ben her gün kendi bölgemdeki evime giderim. Her sabah kalkıp kendi bölgem için mücadele etmeye giderim. Yürütmenin görevini yapıp yapmadığını takip etmek benim anayasal görevim. Ancak seçim bölgem için savaşmak benim ahlaki görevim." 

    Demokrat Parti'nin en önde gelen isimlerinden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Trump'a şu tepkiyi gösterdi:

    "Cummings sivil hakların ve ekonomik adaletin Kongre'de ülkede bir şampiyonudur, Baltimore'da sevilen bir liderdir ve derinden değer verilen bir meslektaşımızdır. Biz ona karşı ırkçı saldırıları reddediyoruz ve kendisinin sağlam liderliğini destekliyoruz."

    © AP Photo / J. Scott Applewhite
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    Trump ise Temsilciler Meclisi Başkanı'na şöyle yüklendi:

    "Fena halde başarısız olmaktan söz etmişken, Nancy Pelosi’nin temsil ettiği San Francisco'nun başına gelenleri göreniniz var mı? Son zamanlarda tanınır halden çıktı. Çok geç olmadan bir şeyler yapılmalı. Demokratlar Cadı Avı Sahtekarlığı ile boşa uğraşmak yerine Ülkemize odaklanmaya başlamalı."

    © AP Photo / Jose Luis Magana
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    Bu arada bazı Demokrat senatörler de Trump'a tepki gösterdi.

    Connecticut eyaletinin Demokrat senatörü Chris Murphy, "Bugün ABD Başkanı'nı Twitter'dan takibi bıraktım çünkü paylaşımları nefret dolu, ırkçı. Her gün bunları okumak günümü mahvediyor, o yüzden burada duruyorum. Bunları yazdığıma inanamıyorum" dedi.

    Baltimore bölgesinde yayın yapan The Baltimore Sun gazetesinin yayın kurulu, Trump ile ilgili 'Oval Ofis'e gelmiş en karaktersiz kişi' başlığıyla yayımladığı makalede, "Bir fare olmaktansa birkaç faremizin olması daha iyidir" diye yazdı

    2015 yılında Baaltimore'da siyah genç Freddie Gray’in silahsız olmasına ve ellerini kaldırmasına rağmen polis tarafından öldürülmesi, günler süren ve tüm ülkeye yayılan protestoları başlatmıştı.

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