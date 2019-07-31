ABD Hazine Bakanlığı'ndan İran Dışişleri Bakanı Zarif'e yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney adına çalıştığı gerekçesiyle İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından daha önce yaptırım listesine alınan İran lideri Hamaney adına çalışan kişi ve kurumların yaptırım listesine eklenebileceğine işaret edildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ise, Zarif'in Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) hakkındaki müzakerelerde temas edilecek birincil isim olarak görülmeyeceğini duyurdu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptığı açıklamada, "Cevad Zarif, İran liderinin pervasız gündemini uygular ve rejimin dünyadaki başlıca sözcüsüdür. ABD, İran rejimine son davranışının kabul edilemez olduğuna dair net bir mesaj gönderiyor" dedi.

Zarif, Mnuchin'e Twitter üzerinden verdiği yanıtta, "ABD'nin bana yaptırım uygulamasının nedeni İran'ın 'dünyadaki birincil sözcüsü' olmam. Bu hakikat gerçekten acı verici mi? Bunun, İran dışında hiçbir mülküm veya menfaatim olmadığı için benim veya ailem üzerinde etkisi yoktur. Beni gündeminize bu denli büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim" dedi.

The US' reason for designating me is that I am Iran's "primary spokesperson around the world"

Is the truth really that painful?

It has no effect on me or my family, as I have no property or interests outside of Iran.

Thank you for considering me such a huge threat to your agenda. — Javad Zarif (@JZarif) July 31, 2019

Karar, ABD ile İran ilişkileri açısından kritik bir dönemeci ifade eden, Basra Körfezi'nde 'seyrüsefer özgürlüğünü korumak' ve 'İran saldırganlığıyla mücadele etmek' amacıyla çokuluslu bir deniz misyonu oluşturma kararının ardından geldi.

Söz konusu yaptırım, Zarif'i ABD'ye seyahatten ve ABD üzerinden banka işlemi yapmaktan alıkoyuyor.

Bakan Zarif, bu ayın başında New York Times (NYT) gazetesine yaptığı açıklamada, İran dışında mülk veya banka hesabı olmadığını söylemişti. Zarif, "Bu yüzden olası yaptırımlarla şahsi bir sorunum yok" demişti.

Kendisine yönelik herhangi bir yaptırımın, kendisinin iletişimini kısıtlayabileceğine işaret eden Zarif, "Bunun kime hizmet edeceğine dair şüphelerim var. Bu, kesinlikle Washington'da bilgili bir şekilde karar verilmesi ihtimalini kısıtlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, İran lideri Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini 24 Haziran'da imzalamıştı.

İran'ın, ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından söz konusu yaptırımların kaçınılmaz olduğunu ifade eden Trump, "İran'la ya da başka bir ülkeyle çatışmaya girmek istemiyoruz ama şunu söyleyebilirim ki İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremeyiz" diye konuşmuştu.