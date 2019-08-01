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11:17 01 Ağustos 2019
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    ABD, Brezilya'yı 'NATO üyesi olmayan ana müttefik' olarak tanıdı

    © AP Photo / Susan Walsh
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya’yı resmen ‘NATO üyesi olmayan ana müttefik’ olarak tanıdı. Böylece Brezilya ABD'den silah alımlarında öncelikli olacak, ABD birlikleriyle beraber tatbikatlar gerçekleştirebilecek.

    Donald Trump- Jair Bolsonaro
    © REUTERS / Carlos Barria
    Beyaz Saray'da beklenen buluşma: Trump 'Brezilya'nın Trump'ı'nı ağırladı
    ABD Başkanı Trump, Brezilya'ya ilişkin daha önce açıkladığı adımını resmileştirdi. Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği memorandumla Brezilya'yı resmen ‘NATO üyesi olmayan ana müttefik’ olarak tanıdığını ilan etti.

    Buna göre Brezilya, artık ABD nezdinde özellikle savunma alanında öncelikli ülkeler kategorisinde değerlendirilecek.

    Böylece Brezilya, ABD'den silah alımlarında öncelikli olacak, Pentagon’un düzenleyeceği silah ihalelerine katılabilecek ve ABD birlikleriyle beraber tatbikatlar gerçekleştirebilecek.

    Trump, mayıs ayında Brezilya’ya bu statüyü tanıma konusundaki niyetini Kongre’ye iletmişti.

    © AFP 2019 / SERGIO LIMA
    Bolsonaro 'aile devleti'ni genişletmeye kararlı, oğluna ABD büyükelçiliğini önerdi
    ABD’nin söz konusu statüyü tanıdığı ülkeler arasında Avustralya, İsrail ve Japonya yer alıyor.  

    İKİ LİDERİN İLİŞKİSİ BİR HAYLİ YAKIN

    'Brezilya'nın Trump'ı olarak anılan aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ocakta göreve başlamasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini ABD'ye düzenlemişti. Bolsonaro’yu Beyaz Saray’da ağırlayan Trump, Brezilya’nın NATO üyeliğini de gündeme getirmişti.

    Bolsonaro, ABD Başkanı Donald Trump ile bir hayli yakın ilişki kurmasıyla biliniyor.

    Etiketler:
    Donald Trump, Jair Bolsonaro, savunma, Silah, Müttefik, NATO, Brezilya, ABD
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