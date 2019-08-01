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    James Jeffrey

    ABD'den 'güvenli bölge' açıklaması: Bizimle savaşanları korumaya devam edeceğiz

    © AFP 2019 / SAUL LOEB
    ABD
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    ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, düzenlediği basın brifinginde "Türkiye ile güvenli bölge konusunda henüz bir anlaşma sağlanamadı" dedi. Jeffrey, DSG'yi işaret ederek, "IŞİD’e karşı bizimle savaşanları korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    MGK Toplantısı
    © AA / Murat Çetinmühürdar
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    ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen absın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'de 'güvenli bölge' gündemine ve 'IŞİD'le mücadele' koalisyonunun durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Jeffrey, YPG konusunda Türkiye'ye ihtar vererek "Bizimle birlikte savaşanların zarar görmemesi, herhangi bir tarafın saldırısına hedef olmaması konusunda taahhüdümüz sürüyor. Başkan da bunu açıkça söyledi. Bu durum, Türkiye'yle ilgili endişelerimizi de kapsıyor" dedi.

    IŞİD'in Suriye ve Irak'ya hala bir tehdit olduğunu belirten Jeffrey, Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD kalıntılarıyla mücadele ettiğini söyledi.

    © REUTERS / Ints Kalnins
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    'GÜVENLİ BÖLGE KONUSUNDA ANLAŞMA YOK'

    Diğer yandan Jeffrey, güvenli bölge konusunda Türkiye ile müzakerelerin sürdüğü bilgisini verdi.

    Erbil'de Türk konsolosluğu çalışanının öldürüldüğü saldırıya işaret eden Jeffrey, "Bir yandan da PKK ile ilgili endişeler var. Henüz güvenli bölge konusunda anlaşmaya varmadık. Temaslarımız sürüyor. Kaygıları dengelemeye çalışıyoruz. Bir taraf önemli bir yerel ortak, diğer taraf da NATO müttefiki" dedi.

    'IŞİD, İDLİB'DE AKTİF'

    Jeffrey, Suriye’nin İdlib bölgesindeki IŞİD ve diğer örgütlerden teröristlerin varlığının ABD’de endişeye yol açtığını belirtti.

    2008-2010 arasında ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan James Jeffrey
    © AFP 2019 / SAUL LOEB
    ABD'li heyet Dışişlerinde anayasa komitesi, İdlib ve güvenli bölge konularını görüştü
    Jeffrey, "IŞİD unsurları, (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad rejiminin kontrol edemediği Fırat’ın güneyinde ve ayrıca İdlib’de halen çok aktifler. İdlib, sadece IŞİD değil genel olarak terör açısından büyük endişe yaratıyor" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçtiğimiz hafta ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya gelmişti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kalın ve Jeffrey başkanlığındaki heyetler arası görüşmede, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge görüşülmüştü.

    Türkiye, YPG'yi PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

    Etiketler:
    Güvenli bölge, James Jeffrey, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Suriye, ABD
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