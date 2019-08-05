Akşam'ın Washington temsilcisinin çağırdığı Uber'in şoförü, Zaman'ın eski yayın yönetmeni çıktı

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Zaman gazetesinin eski yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici, UBER şoförü olarak Akşam Washington Temsilcisi Yavuz Atalay'ın karşısına çıktı.

Akşam'ın haberine göre, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Zaman'ın eski yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici, Akşam'ın Washington Temsilcisi Yavuz Atalay’ın çağırdığı Uber'in şoförü olarak ortaya çıktı.

Firari olarak ABD'de bulunan ve kendisini çağıran yolcunun ismini sistem üzerinden gören Abdülhamit Bilici, mesaj atarak Atalay'ın başka bir taksi çağırmasını istedi.

Bunun üzerine “Neden olduğunuz yerde bekliyorsunuz? Neden gelmiyorsunuz” şeklinde mesaj atan Atalay’a, Bilici, “Bu aracı sistem üzerinden iptal edin ve başka araç çağırın” cevabını verdi.

Uber ile iletişime geçen Atalay, Bilici’yi şikayet etti.

© Fotoğraf : UBER

Bilici’nin Uber profilinde, 1 yıldır Uber şoförlüğü yaptığı yazıyor. Bilici’nin kendisini tanımladığı bölümde de, “Arkadaş canlısı, dinlemeye hazır ve öğrenmeyi seven” ifadeleri kullanılıyor.