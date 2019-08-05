Akşam'ın Washington temsilcisinin çağırdığı Uber'in şoförü, Zaman'ın eski yayın yönetmeni çıktı

Akşam'ın haberine göre, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Zaman'ın eski yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici, Akşam'ın Washington Temsilcisi Yavuz Atalay’ın çağırdığı Uber'in şoförü olarak ortaya çıktı.
Bunun üzerine “Neden olduğunuz yerde bekliyorsunuz? Neden gelmiyorsunuz” şeklinde mesaj atan Atalay’a, Bilici, “Bu aracı sistem üzerinden iptal edin ve başka araç çağırın” cevabını verdi.
Uber ile iletişime geçen Atalay, Bilici’yi şikayet etti.
Bilici’nin Uber profilinde, 1 yıldır Uber şoförlüğü yaptığı yazıyor. Bilici’nin kendisini tanımladığı bölümde de, “Arkadaş canlısı, dinlemeye hazır ve öğrenmeyi seven” ifadeleri kullanılıyor.
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