Rihanna'dan Trump'a tepki: Donald, terörizmi yanlış telaffuz ettin

Göçmenleri ABD'nin bir numaralı iç sorunuymuşlar ve suç salgını yayıyorlarmış gibi gösteren Başkan Donald Trump'ın asıl salgın konumundaki ateşli silahlarla katliamları önlemek için harekete geçmemesi büyük tepki çekiyor.
Kaliforniya'nın Gilroy, Teksas'ın El Paso, Ohio'nun Dayton kentlerinde bir haftadan kısa sürede işlenen 3 silahlı saldırıda en az 32 masum insanın ölmesinin ardından, sesini yükseltenler arasında Trump karşıtlığı bilinen ünlü pop şarkıcısı Rihanna da katıldı.
Instagram'daki 74 milyon takipçisiyle hissiyatını paylaşan Barbados kökenli şarkıcı, ABD Başkanı'nın El Paso katliamının ardından attığı tweete tepki gösterdi.
Trump'ın bu katliamları 'terörizm' diye nitelememesini iğneleyen Rihanna, "Hımmm... Donald 'terörizmi' yanlış telaffuz etmişsin!" diye söze girip şöyle devam etti:
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Um... Donald, you spelt “terrorism” wrong! Your country had 2 terrorist attacks back to back, hours apart leaving almost 30 innocent people dead. This, just days after yet another terrorist attack in California, where a terrorist was able to LEGALLY purchase an assault rifle (AK-47) in Vegas, then drive hours to a food festival in Cali leaving 6 more people dead including a young infant baby boy! Imagine a world where it’s easier to get an AK-47 than a VISA! Imagine a world where they build a wall to keep terrorists IN AMERICA!!! My prayers and deepest condolences to the families and loved ones of all the victims and the communities affected and traumatized, from Texas, California, and Ohio! I’m so sorry for your loss! Nobody deserves to die like this! NOBODY!
AK-47 almanın VİZE almaktan daha kolay olduğu bir dünya hayal edin.
Teröristleri AMERİKA'DA tutmak için duvar inşa ettikleri bir dünya hayal edin!!! Dualarım ve en derin taziyelerim tüm kurbanların ailelerine ve sevenlerine, etkilenen ve travma yaşayan tüm topluluklara gitsin. Kayıplarınız için çok üzgünüm. Kimse böyle ölmeyi hak etmiyor. KİMSE!"
Endgame yıldızı Chris Evans, rapçi Cardi B, şarkıcı John Legend da ABD Başkanı'ndan eleştirilerini esirgemedi.
Grammy ödüllü John Legend şu tweeti attı:
"ABD Başkanı, düzenli şekilde katillere esin kaynağı oluyor. O, sorunun bir parçası. Başkan'ın ağzından çıkan ırkçı zehiri kınadığımızda ve politikalarının fanatikliğine işaret ettiğimizde, akademik bir sorunsal ortaya koymuyoruz, bu siyasi bir oyun değil, bu hayat memat meselesi."
When we condemn the racist venom coming from the President's mouth and point out the bigotry of his policies, it's not an academic question, it's not a political game, it's about life and death. The President regularly inspires killers. He is a part of the problem— John Legend (@johnlegend) August 4, 2019
AP haber ajansına göre Trump, haftasonundaki saldırılardan sonraki saatleri kendisine ait New Jersey'deki golf tesisinde geçirdi. El Paso saldırısı hakkında birkaç kez tweet atan ABD Başkanı, bunları başka ilgisiz konulardaki tweet ve retweetlerinin arasına sıkıştırdı.
Beyaz ırkın üstünlüğüne inanan milliyetçilerin düzenlediği saldırıları 'terör eylemi' diye nitelememesiyle dikkat çeken Trump, 2017'de Charlottesville'de ırkçıların düzenlediği saldırı da bir kişinin ölmesine rağmen 'her iki tarafta çok hoş insanlar' olduğundan söz etmişti. Teksas Eyaleti Batı Bölgesi Başsavcısı John Bash ise El Paso silahlı saldırısını 'iç terör vakası' olarak değerlendirdiğini belirtip "Bu ülkede teröristlere ne yapıyorsak aynısını yapacağız, hızlı ve kesin adaleti sağlayacağız" dedi. Trump ise tweetlerinde ve medyaya açıklamalarında 'alçakça nefret eylemlerinden' söz etti. Oysa 2016'da selefi Barack Obama'yı IŞİD etkisindeki Omar Mateen tarafından düzenlenen Orlando gece kulübü saldırısını 'radikal İslamcı terörizm' diye nitelemediği için istifaya çağırmıştı.
Is President Obama going to finally mention the words radical Islamic terrorism? If he doesn't he should immediately resign in disgrace!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2016
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