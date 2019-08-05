Rihanna'dan Trump'a tepki: Donald, terörizmi yanlış telaffuz ettin

"Ülkenin arka arkaya, bir kaç saat arayla uğradığı iki terörist saldırı neredeyse 30 masun insan öldürdü. Bir teröristin Vegas'ta YASAL şekilde AK-47 makineli tüfeği alıp birkaç saat sonra Cali'deki bir yemek festivalinde bir erkek bebek dahil 6 kişiyi öldürmesiyle birkaç gün sonra Kaliforniya'da bir diğer terörist saldırı.

AK-47 almanın VİZE almaktan daha kolay olduğu bir dünya hayal edin.

Teröristleri AMERİKA'DA tutmak için duvar inşa ettikleri bir dünya hayal edin!!! Dualarım ve en derin taziyelerim tüm kurbanların ailelerine ve sevenlerine, etkilenen ve travma yaşayan tüm topluluklara gitsin. Kayıplarınız için çok üzgünüm. Kimse böyle ölmeyi hak etmiyor. KİMSE!"

Endgame yıldızı Chris Evans, rapçi Cardi B, şarkıcı John Legend da ABD Başkanı'ndan eleştirilerini esirgemedi.

Grammy ödüllü John Legend şu tweeti attı:

"ABD Başkanı, düzenli şekilde katillere esin kaynağı oluyor. O, sorunun bir parçası. Başkan'ın ağzından çıkan ırkçı zehiri kınadığımızda ve politikalarının fanatikliğine işaret ettiğimizde, akademik bir sorunsal ortaya koymuyoruz, bu siyasi bir oyun değil, bu hayat memat meselesi."

When we condemn the racist venom coming from the President's mouth and point out the bigotry of his policies, it's not an academic question, it's not a political game, it's about life and death. The President regularly inspires killers. He is a part of the problem — John Legend (@johnlegend) August 4, 2019

​AP haber ajansına göre Trump, haftasonundaki saldırılardan sonraki saatleri kendisine ait New Jersey'deki golf tesisinde geçirdi. El Paso saldırısı hakkında birkaç kez tweet atan ABD Başkanı, bunları başka ilgisiz konulardaki tweet ve retweetlerinin arasına sıkıştırdı.

Beyaz ırkın üstünlüğüne inanan milliyetçilerin düzenlediği saldırıları 'terör eylemi' diye nitelememesiyle dikkat çeken Trump, 2017'de Charlottesville'de ırkçıların düzenlediği saldırı da bir kişinin ölmesine rağmen 'her iki tarafta çok hoş insanlar' olduğundan söz etmişti. Teksas Eyaleti Batı Bölgesi Başsavcısı John Bash ise El Paso silahlı saldırısını 'iç terör vakası' olarak değerlendirdiğini belirtip "Bu ülkede teröristlere ne yapıyorsak aynısını yapacağız, hızlı ve kesin adaleti sağlayacağız" dedi. Trump ise tweetlerinde ve medyaya açıklamalarında 'alçakça nefret eylemlerinden' söz etti. Oysa 2016'da selefi Barack Obama'yı IŞİD etkisindeki Omar Mateen tarafından düzenlenen Orlando gece kulübü saldırısını 'radikal İslamcı terörizm' diye nitelemediği için istifaya çağırmıştı.