ABD İstihbaratı: El Kaide yeni bir 11 Eylül saldırısı istiyor, Bin Ladin kabusu henüz bitmedi

ABD'li istihbarat kaynakları, Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'in öldürülmesinin ardından El Kaide'nin 'yeni bir 11 Eylül saldırısı' istediğini iddia etti.

ABD medyası tarafından geçen ay yayınlanan haberlerde, El-Kaide lideri Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'in öldürüldüğü iddia edilmişti.

İsimsiz kaynaklara dayandırılarak yayınlanan haberlerde, Hamza Bin Ladin'in nerede ve ne zaman öldürüldüğü bilgilerine yer verilmedi ve öldürülmesinde ABD'nin parmağının olup olmadığına ilişkin detaylar paylaşılmadı.

Bunun yanında, oğul Bin Ladin'in öldürülmesine ilişkin ABD makamlarından resmi bir açıklama da yapılmadı.

Öte yandan, The Mirror tarafından yine isimsiz istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, Hamza Bin Ladin'in öldürülmesinden sonra örgüt tarafından yapılacak bir misilleme eylemi konusunda ABD istihbaratının tetikte olduğu belirtildi.

Kaynaklardan biri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "El Kaide kurucusunun olası tek varisini öldürülmüş olsa bile, yeni bir 11 Eylül saldırısı konusunda hala güçlü bir istek var. Bu yüzden, Ladin kabusu henüz sona ermedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak, Hamza Bin Ladin'in 'operasyonel' olarak tecrübesiz olsa da 'dünyanın en büyük teröristinin oğlu olarak karşı konulamaz' olduğunu iddia etti.

Kaynağa göre ayrıca, Usame Bin Ladin 'bir gün oğlunun başa geçeceğini' hayal ediyordu.

Hamza Bin Ladin, daha önce yaptığı açıklamalarda örgütün mevcut lideri Eymen ez-Zevahiri'nin yaptığı gibi, El Kaide destekçilerinden 'babasının intikamı için' ABD'ye saldırmasını istemişti.

Usame Bin Ladin, ABD'nin uzun süren arama çalışmalarının ardından 2 Mayıs 2011 tarihinde Deniz Kuvvetleri tarafından düzenlenen bir operasyonla öldürülmüştü.