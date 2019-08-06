ABD'de kelepçeli bir siyahın atlı polisler arkasında yürütülmesine tepki

Teksas'ın Galveston kentinde şüpheli olduğu belirtilen siyah bir vatandaşın atlı iki polis tarafından elleri kelepçeli bir şekilde atın arkasında yürütülmesinin görüntüleri basına yansıdı.
Sosyal medyada da paylaşılan ve köleliği hatırlattığı şeklinde yorumlar yapılan görüntüler tepkilere neden oldu.
Bunun üzerine Galveston Polis Şefi, söz konusunu durumun 'kabul edilemez' olduğunu belirterek özür diledi.
We have verified with law enforcement officials in Galveston, that the photograph taken in Galveston is real. It is hard to understand why these officers felt this young man required a leash, as he was handcuffed and walking between two mounted officers. pic.twitter.com/bEFZnn4qmH— Adrienne Bell (@AdrBell) August 5, 2019
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