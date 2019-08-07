ABD'de Demokratlardaki başkan aday adaylığı yarışını Biden önde götürüyor

ABD'de güncel bir ankete göre eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Demokratlar arasındaki başkan aday adaylığı yarışında önde görünüyor.

ABD'de Reuters/Ipsos tarafından yapılan güncel bir anket, Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı yapan Biden'ın yarışı önde götürmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Ülke genelindeki kayıtlı Demokrat seçmenler arasında yapılan ankete göre Joe Biden, Demokratların ve bağımsızların yüzde 22'sinin desteğini aldı. Biden'ı yüzde 18'lik destekle takip eden Vermont Senatörü Bernie Sanders ise temmuz ayına göre 2 puanlık artış gösterdi.

Öte yandan, toplam 23 Demokrat aday adayının yarıştığı başkanlık yarışında diğer adayların hiçbirinin yüzde 9'dan fazla destek alamaması ise dikkati çekti.

Biden ile Sanders'ın liste başında bulunduğu Demokratlar arasındaki yarış kızışırken, söz konusu iki aday adayının başkanlık politikalarıyla ilgili yaklaşımlarının oldukça zıt olması da Demokrat Parti'yi zorlayacak bir unsur olarak görülüyor.

ABD Başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump ise 2020 için karşısına muhtemelen Biden'ın çıkacağını düşündüğünü ifade etmiş ve Joe Biden'ı "rahatlıkla yenebileceğini" söylemişti.

Reuters/Ipsos anketi, 1-5 Ağustos tarihlerinde ülke genelindeki kayıtlı 1258 Demokrat seçmen arasında gerçekleştirildi.

ABD'de 59'uncu başkanlık seçimleri, 3 Kasım 2020'de yapılacak.