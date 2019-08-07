Trump: Asıl sorunumuz Çin değil, Fed

'BİZİM SORUNUMUZ ÇİN DEĞİL'
Trump, söz konusu paylaşımlarda şunları yazdı:
"'Üç Merkez Bankası faiz indirimi daha.' Bizim sorunumuz Çin değil. Çin günden güne şirket kaybederken ve dövizi büyük bir saldırı altındayken biz hiç olmadığımız kadar güçlüyüz; ABD'ye her gün para akıyor. Bizim sorunumuz Fed'in sıkılaşmaya giderek ve ço hızlı hareket ederek hata yaptığını kabul etmemesi (ve bu konuda ben haklıydım!). (Fed) faizleri daha hızlı ve daha fazla indirmeli ve bu saçma sıkılaşma politikasına acilen son vermeli. Kâr eğrisi marj başına oldukça geniş ve enflasyon yok. Birçok sorun oldukça kolay bir şekilde halledilebilecekken bu kabiliyetsizliği izlemek oldukça kötü. Biz yine de kazanacağız fakat bu, Fed diğer ülkelerle yarıştığımızı anlasa çok daha kolay olabilirdi."
“Three more Central Banks cut rates.” Our problem is not China - We are stronger than ever, money is pouring into the U.S. while China is losing companies by the thousands to other countries, and their currency is under siege - Our problem is a Federal Reserve that is too.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2019
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