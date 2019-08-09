ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ''Türkiye ile görüşmelerde ilerleme sağlanması memnuniyet verici'' açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ile görüşmelerde ilerleme sağlanması memnuniyet verici. Güvenli bölge kurulması barış ve güvenlik için büyük bir adım olacak" dedi.

Pleased that talks between the U.S. & Turkey led to important progress towards establishing a sustainable security mechanism to address our shared security concerns in Northeast #Syria. Establishing a safe zone would be a big step towards achieving peace & security. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 9, 2019

​Bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde 'güvenli bölge'nin tesisi ile 'terör koridoru'nun yerini 'barış koridoru'na bırakacağı ve yerinden edilmiş Suriyelilerin emniyetli bir şekilde ülkelerine geri dönmeleri için uygun ortamın sağlanacağı görüşü dile getirilmişti.