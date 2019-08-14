ABD'nin ipotek borcu, 2008 krizindeki seviyeyi geçerek rekor kırdı

New York Federal Merkez Bankası'ndan paylaşılan verilere göre ABD'nin ipotek borcu, 2019'un ikinci çeyreğinde 162 milyar dolar artarak 9.4 trilyon doları gördü. Böylece ABD'nin ipotek borcu 2008 mali krizinde kaydedilen seviyeyi aşarak yeni rekor kırdı.

Bu arada ABD'nin iç borcunun temel bileşenini de ipotek kredileri oluşturuyor. İkinci çeyrekte ipotek kredileri hacmi 130 milyar dolarlık artışla 474 milyar dolar seviyesine çıktı ve 2017 yılındaki tüm göstergeleri geride bıraktı.

Wall Street Journal gazetesinde yer alan analize göre 2019 yılındaki ipotek borcu, 2008 yılındaki borçla aynı niteliğe sahip değil. Zira ülkede kredi verme koşulları daha zor hale getirildi ve ödenmeyen borçların oranı azaldı.